Ворог почав використовувати важкі бомбери на Костянтинівському напрямку, - 44 ОМБр

Російські війська на Костянтинівському напрямку використовують малі штурмові групи та почали поодиноко застосовувати важкі бомбери.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів командир батальйону безпілотних систем "Легіон Північ" 44 окремої механізованої бригади В’ячеслав Шутенко.

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Погода ускладнює бойову роботу

"Оборону тримаємо, деякі корективи в роботу вносить осінньо-зимовий період, погіршилася погода, це вносить свої складнощі. Але продовжуємо виявляти та знищувати ворога", - зазначив Шутенко.

Він зазначив, що противник діє малими групами, намагаючись інфільтруватися та обійти українські піхотні позиції, використовуючи складні погодні умови.

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"Наразі в нашій зоні відповідальності створена величезна "сіра зона", в якій ворог одразу знищується, якщо з’являється", - розповів командир.

Тактика противника і застосування дронів

Ворожі штурмові групи часто використовують маскувальні костюми з тепловізійним ефектом, що ускладнює їх виявлення вночі. Водночас за словами Шутенка, досвідчені оператори БпЛА все одно фіксують сигнатури противника, після чого по ньому завдається ураження.

Також командир повідомив про поодинокі випадки використання противником важких безпілотників.

"Поки можемо констатувати факт, що у ворога цей напрямок знаходиться технологічно на початковому рівні розвитку. Наші важкі бомбери застосовуються набагато ефективніше. Але сам факт їх появи у противника - це вже тривожний дзвіночок. Здебільшого вони їх використовують для вирішення логістичних питань", - додав він.

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