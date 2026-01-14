Россияне пытаются создать плацдарм для ударов по Запорожью, - Силы обороны Юга

Российские захватчики пытаются прорваться к Степногорску в Запорожской области. Поселок расположен на выгодном для врага плацдарме, который позволит вести огонь по городу Запорожье.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии изданию РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Степногорск

По его словам, бои на подступах к поселку Степногорск продолжаются.

"Там враг штурмует наши позиции возле Плавней и Приморского и хочет подойти ближе к Степногирску, инфильтрироваться туда, оттеснить Силы обороны Украины из этого населенного пункта", - рассказал Волошин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это большая серая зона: в ВСУ рассказали о боях за Гуляйполе

Гуляйпольское направление

Силы обороны юга отметили, что в случае захвата Степногорска российские войска, находясь на господствующих высотах, смогут наносить удары по восточным, юго-восточных и южных окраинах Запорожья, а также обстреливать логистические пути, ведущие из Запорожья на восток - к Гуляйполю и Орехову.

Одним из самых активных участков фронта в Запорожье сейчас является Гуляйпольский. Так, в январе на этом направлении было зафиксировано за сутки больше боевых столкновений, чем на Покровском направлении, которое считается одним из самых активных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ уже были попытки зайти в Малокатериновку в Запорожье по дну водохранилища, - Силы обороны Юга