Это большая серая зона: в ВСУ рассказали о боях за Гуляйполе

За Гуляйполе идут ожесточенные бои за каждый квартал, российские штурмовые группы доходят до окраин, но уничтожаются и не закрепляются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире проекта "Радио Донбасс Реалии" рассказал спикер сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Наши подразделения есть и в восточных районах, и в северных районах, ну, и фактически то же самое у противника. За город идут ожесточенные бои: за каждый квартал, за каждое здание", – объясняет Волошин.

И добавляет, что российские штурмовые группы действительно иногда доходят до западных окраин города, о чем сообщал Deep State в последнем обновлении карты. Но, по словам Волошина, эти группы уничтожаются и не успевают закрепиться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в Гуляйполе и Приморском, - DeepState. КАРТА

Потери РФ

Также Волошин говорит, что по данным разведки, армия РФ во время штурмов Гуляйполя потеряла две группировки своих сил:

"Штурмовали Гуляйполе и населенные пункты рядом с ним два набора российских воинских частей, подразделений, соединений. Два набора. То есть, это огромное количество сил".

Россия официально не комментирует свои потери.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб