Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток 9 января на фронте произошло 165 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли два ракетных и 23 авиационных удара, применив 36 ракет и сбросив 72 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 3967 дронов-камикадзе и осуществили 2795 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил более 104 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

Бои на Харьковщине

Сегодня враг девять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Волчанск и Зеленое.

На Купянском направлении противник осуществил шесть попыток наступления в районе Степовой Новоселовки и в сторону Богуславки и Новой Кругляковки, два боевых столкновения продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 14 штурмовых действий в районе населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Колодязи, Дробышево и Мирное.

На Славянском направлении враг один раз атаковал в районе Платоновки.

На Краматорском направлении в настоящее время отражена атака противника в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении сегодня произошло 19 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Русина Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки. Одно боевое столкновеление в настоящее время продолжается.

На Покровском направлении с начала суток противник 39 раз атаковал в районах населенных пунктов Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и в сторону Новопавловки и Филии. Наши защитники сдерживают натиск противника, в четырех локациях бои продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 85 оккупантов, из которых 60 – безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

танк,

реактивную систему залпового огня,

пять единиц автомобильной техники,

68 беспилотных летательных аппаратов,

четыре антенны и терминал спутниковой связи.

Также поражены артиллерийская система, автомобиль и шесть укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении украинские защитники отразили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Поддубное, Сосновка, Вишневое, Рыбное, Егоровка и Красногорское. Еще одно боевое столкновение в настоящее время продолжается.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 25 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Варваровка и Зеленое.

в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Варваровка и Зеленое. На Ореховском направлении враг пытался наступать в районе Степового.

На Приднепровском направлении противник один раз безрезультатно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

