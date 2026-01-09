Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
С начала суток 9 января на фронте произошло 165 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Российские захватчики нанесли два ракетных и 23 авиационных удара, применив 36 ракет и сбросив 72 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 3967 дронов-камикадзе и осуществили 2795 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил более 104 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.
Бои на Харьковщине
- Сегодня враг девять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Волчанск и Зеленое.
- На Купянском направлении противник осуществил шесть попыток наступления в районе Степовой Новоселовки и в сторону Богуславки и Новой Кругляковки, два боевых столкновения продолжаются.
Бои на востоке
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 14 штурмовых действий в районе населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Колодязи, Дробышево и Мирное.
На Славянском направлении враг один раз атаковал в районе Платоновки.
На Краматорском направлении в настоящее время отражена атака противника в сторону Ступочек.
На Константиновском направлении сегодня произошло 19 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Русина Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки. Одно боевое столкновеление в настоящее время продолжается.
На Покровском направлении с начала суток противник 39 раз атаковал в районах населенных пунктов Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и в сторону Новопавловки и Филии. Наши защитники сдерживают натиск противника, в четырех локациях бои продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 85 оккупантов, из которых 60 – безвозвратно.
Кроме того, украинские воины уничтожили:
- танк,
- реактивную систему залпового огня,
- пять единиц автомобильной техники,
- 68 беспилотных летательных аппаратов,
- четыре антенны и терминал спутниковой связи.
Также поражены артиллерийская система, автомобиль и шесть укрытий для личного состава противника.
На Александровском направлении украинские защитники отразили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Поддубное, Сосновка, Вишневое, Рыбное, Егоровка и Красногорское. Еще одно боевое столкновение в настоящее время продолжается.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 25 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Варваровка и Зеленое.
- На Ореховском направлении враг пытался наступать в районе Степового.
- На Приднепровском направлении противник один раз безрезультатно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.
- На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
