Найбільш інтенсивні бойові дії точаться на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб
Від початку доби 9 січня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Російські загарбники завдали двох ракетних та 23 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 72 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 3967 дронів-камікадзе та здійснили 2795 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Бої на півночі
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив понад 104 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.
Бої на Харківщині
- Сьогодні ворог дев’ять разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене.
- На Куп’янському напрямку противник здійснив шість спроб наступу у районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки й Нової Кругляківки, два боєзіткнення тривають.
Бої на сході
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 штурмових дій у районі населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Колодязі, Дробишеве та Мирне.
На Слов’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Платонівки.
На Краматорському напрямку на даний час відбито атаку противника у бік Ступочок.
На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 19 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки. Одне боєзіткнення на даний час триває.
На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 39 разів атакував у районах населених пунктів Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та у бік Новопавлівки та Філії. Наші захисники стримують натиск противника, в чотирьох локаціях бої досі тривають.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 85 окупантів, з яких 60 – безповоротно.
Крім того, українські воїни знищили:
- танк,
- реактивну систему залпового вогню,
- п’ять одиниць автомобільної техніки,
- 68 безпілотних літальних апаратів,
- чотири антени та термінал супутникового зв’язку.
Також уразили артилерійську систему, автомобіль та шість укриттів для особового складу противника.
На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників в районах населених пунктів Піддубне, Соснівка, Вишневе, Рибне, Єгорівка та Красногірське. Ще одне боєзіткнення в цей час триває.
Бої на півдні
- На Гуляйпільському напрямку відбулось 25 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Варварівка та Зелене.
- На Оріхівському напрямку ворог намагався наступати в районі Степового.
- На Придніпровському напрямку противник один раз безрезультатно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.
- На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
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