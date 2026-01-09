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Новини Бойові дії на Покровському напрямку Бої на Гуляйпільському напрямку
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Найбільш інтенсивні бойові дії точаться на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Найзапекліші бої зараз тривають на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Від початку доби 9 січня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Російські загарбники завдали двох ракетних та 23 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 72 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 3967 дронів-камікадзе та здійснили 2795 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Бої на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив понад 104 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

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Бої на Харківщині

  • Сьогодні ворог дев’ять разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене.
  • На Куп’янському напрямку противник здійснив шість спроб наступу у районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки й Нової Кругляківки, два боєзіткнення тривають.

Бої на сході

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 штурмових дій у районі населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Колодязі, Дробишеве та Мирне.

На Слов’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Платонівки.

На Краматорському напрямку на даний час відбито атаку противника у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 19 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки. Одне боєзіткнення на даний час триває.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 39 разів атакував у районах населених пунктів Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та у бік Новопавлівки та Філії. Наші захисники стримують натиск противника, в чотирьох локаціях бої досі тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 85 окупантів, з яких 60 – безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили:

  • танк,
  • реактивну систему залпового вогню,
  • п’ять одиниць автомобільної техніки,
  • 68 безпілотних літальних апаратів,
  • чотири антени та термінал супутникового зв’язку. 

Також уразили артилерійську систему, автомобіль та шість укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників в районах населених пунктів Піддубне, Соснівка, Вишневе, Рибне, Єгорівка та Красногірське. Ще одне боєзіткнення в цей час триває.

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Бої на півдні 

  • На Гуляйпільському напрямку відбулось 25 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Варварівка та Зелене.
  • На Оріхівському напрямку ворог намагався наступати в районі Степового.
  • На Придніпровському напрямку противник один раз безрезультатно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.
  • На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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Автор: 

Генштаб ЗС (8695) бойові дії (6141)
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