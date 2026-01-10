Це велика сіра зона: у ЗСУ розповіли про бої за Гуляйполе
За Гуляйполе точаться запеклі бої за кожен квартал, російські штурмові групи доходять до околиць, але знищуються і не закріплюються.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі проекту "Радио Донбасс Реалии" розповів речник сил оборони півдня України Владислав Волошин.
"Наші підрозділи є і в східних районах, і в північних районах, ну, і фактично те ж саме у противника. За місто точаться запеклі бої: за кожен квартал, за кожну будівлю", – пояснює Волошин.
І додає, що російські штурмові групи дійсно іноді доходять до західних околиць міста, про що повідомляв Deep State в останньому оновленні карти. Але, за словами Волошина, ці групи знищуються і не встигають закріпитися.
Втрати РФ
Також Волошин каже, що за даними розвідки, армія РФ під час штурмів Гуляйполя втратила дві угруповання своїх сил:
"Штурмували Гуляйполе і населені пункти поруч з ним два набори російських військових частин, підрозділів, з'єднань. Два набори. Тобто, це величезна кількість сил".
Росія офіційно не коментує свої втрати.
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