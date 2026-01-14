Ворог просунувся поблизу Лозової на Ізюмщині, у Степногірську і біля нього, - DeepState. КАРТА

Війська РФ мають просування на території Харківщини та у Запорізькій області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Лозової (село Ізюмського району Харківської області), Степногірська (адміністративний центр Степногірської селищної громади Василівського району Запорізької області) та в самому населеному пункті", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог має просування біля Шандриголового та Свято-Покровського на Донеччині.

9 січня у DeepState повідомили, що війська РФ просунулися у Гуляйполі та Приморському Запорізької області.

Станом на 10 січня рашисти мали територіальні просування у Краматорському районі Донеччини.

11 січня повідомлялось, що ворог просунувся у Вовчанську і поблизу Вільчи на Харківщині та в Покровську на Донеччині.

