РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11655 посетителей онлайн
Новости Обновленные карты DeepState Обновление карты DeepState
1 525 2

Враг продвинулся вблизи Лозовой в Изюмском районе, в Степногорске и возле него, - DeepState. КАРТА

Степногорск карта

Войска РФ продвигаются на территории Харьковской и Запорожской областей.

Об этом сообщилианалитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Лозовой (село Изюмского района Харьковской области), Степногорска (административный центр Степногорской поселковой громады Васильевского района Запорожской области) и в самом населенном пункте", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг продвинулся в Мирнограде, Покровске и Светлом, - DeepState. КАРТА

Карты

Лозовая карта
Лозовая

Степногорск карта
Степногорск 

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборона Гуляйполя усложняется из-за рельефа, город фактически находится в серой зоне, - DeepState

Автор: 

Степногорск (56) Лозовая (4) DeepState (414)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пора міняти командуючого ОК Південь, це просто ганьба!
показать весь комментарий
14.01.2026 07:54 Ответить
Это намеренная сдача Запорожья, все кто к этому причастен должны быть расстрелены.
показать весь комментарий
14.01.2026 08:15 Ответить
 
 