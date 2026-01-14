Враг продвинулся вблизи Лозовой в Изюмском районе, в Степногорске и возле него, - DeepState. КАРТА
Войска РФ продвигаются на территории Харьковской и Запорожской областей.
Об этом сообщилианалитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Лозовой (село Изюмского района Харьковской области), Степногорска (административный центр Степногорской поселковой громады Васильевского района Запорожской области) и в самом населенном пункте", - говорится в сообщении.
Карты
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг продвигается возле Шандрыголового и Свято-Покровского в Донецкой области.
- 9 января в DeepState сообщили, что войска РФ продвинулись в Гуляйполе и Приморском Запорожской области.
- По состоянию на 10 января рашисты имели территориальные продвижения в Краматорском районе Донецкой области.
- 11 января сообщалось, чтовраг продвинулся в Волчанске и вблизи Волчи в Харьковской области и в Покровске в Донецкой области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ihor Ly
показать весь комментарий14.01.2026 07:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Килимник Діана
показать весь комментарий14.01.2026 08:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль