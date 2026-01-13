РУС
Враг продвигается возле Шандриголово и Свято-Покровского на Донетчине, - DeepState

Россияне продвигаются в Донецкой области по состоянию на 13 января

Российские оккупанты продвигаются в двух районах Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, российские оккупанты продвинулись вблизи Шандриголово.

Россияне продвигаются в Донецкой области по состоянию на 13 января

Враг продвигается возлеСвято-Покровского.

Россияне продвигаются в Донецкой области по состоянию на 13 января

Читайте: РФ планировала выйти к Одессе и завершить войну разгромом Украины, - Сырский

Что предшествовало?

Читайте также: На фронте 159 боестолкновений за сутки: Гуляйпольское, Лиманское и Покровское направления под штурмом РФ, - Генштаб. КАРТА

Ребята, по поводу следующего президента Украины - новости из Бруклина.
​Пока аналитики в Киеве чертят графики, Николас М. (тот, что сейчас на экскурсии в Нью-Йорке) предложил ФБР свой вариант преемника. Говорит, что следующим президентом станет тот, кто первым принесет список "выпускников 86-го" в американское посольство.
​Кандидатов двое:
​Либо это будет Кирилл Б. (он теперь в ОП не просто так, а с полномочиями "главного хирурга" по удалению кротов).
​Либо это будет тот самый крот, который решит сдать своих подельников по транзиту ОАЭ-Крым в обмен на программу защиты свидетелей.
​Говорят, в Бруклине сейчас конкурс: "Сдай куратора из Севастополя - получи билет в Майами вместо камеры в Гуантанамо". Кроты, ваш выход! Кто первый нажал "отправиться" из чата - тот, видимо, уже в очереди на регистрацию рейса.
​Курьер передает: следующим президентом будет Справедливость. А её запах вы уже чувствуете, правда?
показать весь комментарий
13.01.2026 15:24 Ответить
Бруклінська таро-бу-бу?! А как там на москвє рєакція на потєрю кротов заспаних!🤔
показать весь комментарий
13.01.2026 16:01 Ответить
 
 