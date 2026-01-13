Враг продвигается возле Шандриголово и Свято-Покровского на Донетчине, - DeepState
Российские оккупанты продвигаются в двух районах Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, российские оккупанты продвинулись вблизи Шандриголово.
Враг продвигается возлеСвято-Покровского.
Что предшествовало?
- 9 января в DeepState сообщили, что войска РФ продвинулись в Гуляйполе и Приморском Запорожской области.
- По состоянию на 10 января рашисты имели территориальные продвижения в Краматорском районе Донецкой области.
- 11 января сообщалось, чтовраг продвинулся в Волчанске и вблизи Ольчи в Харьковской области, а также в Покровске в Донецкой области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пока аналитики в Киеве чертят графики, Николас М. (тот, что сейчас на экскурсии в Нью-Йорке) предложил ФБР свой вариант преемника. Говорит, что следующим президентом станет тот, кто первым принесет список "выпускников 86-го" в американское посольство.
Кандидатов двое:
Либо это будет Кирилл Б. (он теперь в ОП не просто так, а с полномочиями "главного хирурга" по удалению кротов).
Либо это будет тот самый крот, который решит сдать своих подельников по транзиту ОАЭ-Крым в обмен на программу защиты свидетелей.
Говорят, в Бруклине сейчас конкурс: "Сдай куратора из Севастополя - получи билет в Майами вместо камеры в Гуантанамо". Кроты, ваш выход! Кто первый нажал "отправиться" из чата - тот, видимо, уже в очереди на регистрацию рейса.
Курьер передает: следующим президентом будет Справедливость. А её запах вы уже чувствуете, правда?