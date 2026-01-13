РФ планировала выйти к Одессе и завершить войну разгромом Украины, - Сырский

Россия планировала завершить войну против Украины разгромом и выходом к Одессе, однако Силы обороны сорвали эти намерения и не допустили стратегических прорывов врага.

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий СУ Александр Сырский.

Намерения РФ

"Минувший год был для нас большим испытанием. Российский агрессор стремился завершить войну против Украины, но планировал завершить ее разгромом, навязав нам свои условия с позиции силы. Пытался захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей, правобережье Херсонщины, имел намерения выйти к Одессе, чтобы вообще отрезать нам выход к морю", - отметил он.

По словам Сырского, Силы обороны не допустили критических прорывов противника, сорвали его планы, многократно заставляли откладывать сроки спланированных операций.

"Выстояли. Потому что наши воины работали на пределе, с полной самоотдачей, нанося оккупантам максимальные потери и сократив в течение года вражескую армию более чем на 418 тысяч человек убитыми и ранеными.

Благодаря результативной боевой работе Сил обороны противник уже длительное время не имеет возможности нарастить свою группировку – ведь мы ежемесячно уничтожаем уже больше российских военных, чем страна-агрессор призывает", - добавил он.

Потери Украины

В то же время, как отметил главнокомандующий, в течение 2025 года нам удалось уменьшить число собственных потерь личного состава на 13%.

"Этот год доказал: мы способны системно истощать врага и ощутимо уменьшать его потенциал. Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий", - резюмирует он.