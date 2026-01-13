РУС
РФ планировала выйти к Одессе и завершить войну разгромом Украины, - Сырский

сырский о намерениях рф

Россия планировала завершить войну против Украины разгромом и выходом к Одессе, однако Силы обороны сорвали эти намерения и не допустили стратегических прорывов врага.

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий СУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Намерения РФ

"Минувший год был для нас большим испытанием. Российский агрессор стремился завершить войну против Украины, но планировал завершить ее разгромом, навязав нам свои условия с позиции силы. Пытался захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей, правобережье Херсонщины, имел намерения выйти к Одессе, чтобы вообще отрезать нам выход к морю", - отметил он.

По словам Сырского, Силы обороны не допустили критических прорывов противника, сорвали его планы, многократно заставляли откладывать сроки спланированных операций.

Северная часть Покровска под контролем ВСУ, останавливаем врага в Мирнограде, - Сырский

"Выстояли. Потому что наши воины работали на пределе, с полной самоотдачей, нанося оккупантам максимальные потери и сократив в течение года вражескую армию более чем на 418 тысяч человек убитыми и ранеными.

Благодаря результативной боевой работе Сил обороны противник уже длительное время не имеет возможности нарастить свою группировку – ведь мы ежемесячно уничтожаем уже больше российских военных, чем страна-агрессор призывает", - добавил он.

Потери Украины

В то же время, как отметил главнокомандующий, в течение 2025 года нам удалось уменьшить число собственных потерь личного состава на 13%.

Сырский о годе работы первого медбата ВСУ: укомплектованность, 100 км фронта и спасенные жизни.

"Этот год доказал: мы способны системно истощать врага и ощутимо уменьшать его потенциал. Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий", - резюмирует он.

+21
Генералу Марченко велика подяка і честь!
13.01.2026 12:34 Ответить
+16
Як же ж не допустили стратегічних проривів ворога? - за день до Херсону - це як?
13.01.2026 12:32 Ответить
+14
Чого виліз? Знову десь якась лажа наближається?
13.01.2026 12:36 Ответить
Папаша на москві що каже?
13.01.2026 12:31 Ответить
Нічого, просто дуже задоволений сином. Фсбшникі, так і кажуть, можете гордитися своїм сином велику справу робить
13.01.2026 12:40 Ответить
Це зеля хотів по Оману здати. Просто не було людей у ху.. ла щоб їх туди послати.
13.01.2026 14:18 Ответить
Це пан генерал про 2022 рік розповідає?
Згоден.
13.01.2026 12:31 Ответить
Генералу Марченко велика подяка і честь!
13.01.2026 12:34 Ответить
Так, але чомусь про нього ніхто не згадує. Як і про інших генералів та комбатів, котрих усунув голобородько (мабуть, виконуючи свої оманські обіцянки злити Україну кацапам).
13.01.2026 12:50 Ответить
Саме так - добровольців 22-23 - знищив зеленский у голих полях без укріплень з бетону(бо увесь бетон пішов на шляхи). А офіцерів та генералів, котрі зупинили та відкинули орків - всіх звільнили з ЗСУ. Так саме того і вимагала більшість українців, котрі обрали гнидву у 19 році.
13.01.2026 12:57 Ответить
Так.
13.01.2026 14:47 Ответить
Як же ж не допустили стратегічних проривів ворога? - за день до Херсону - це як?
13.01.2026 12:32 Ответить
А 26-27 вже були в Миколаїві. На шо спромаглася влада зеленского - то розкидати старі шини на перехрестях шляхів, шоб підпалити і рашисти б нічого не бачили та втекли б. Такий був стратегічний план захисту міста, але 26 Марченко вже, добровольно, находячись підслідством від зеленского, почав з нуля будувати оборону міста.
13.01.2026 13:01 Ответить
Сам себе не похвалиш...
13.01.2026 12:35 Ответить
Чого виліз? Знову десь якась лажа наближається?
13.01.2026 12:36 Ответить
Навіщо повторювати одно і теж, або лінь переробити доповідь. Майже як Зеленский містер очевидність. Нічого сказати просто не вилізайте на публіку
13.01.2026 12:38 Ответить
піаніст звільнив генерала-майора Дмитро Марченко,який відбив атаку кацапів на Одесу і Вознесенськ ,також як зараз Малюка ,піаніст звільняє всіх талановитих командирів
13.01.2026 12:39 Ответить
в нас зараз проблеми тому що Сирник курує армією
13.01.2026 12:42 Ответить
Мабуть це в сценарії прописано, а він звик робити все по ньому. Тільки одне питання хто пише ці сценарії.
13.01.2026 12:43 Ответить
Дякувати Богу у України були Залужний,Наєв,Шаптала,Марченко й інші,котрих на тепер "відсторонили",котрі зламали ворожі плани й зупинили навалу!
13.01.2026 12:41 Ответить
якщо б не відсторонив ми б вже виграли війну і піаніста переобрали
13.01.2026 12:45 Ответить
Як воно лікується свого папаню в москві на свої ж гроші, зраднику і іудо?
13.01.2026 12:42 Ответить
ну, кажучи чесно - а хто б не лікував власного батька?
явно не ухилєсам та 73%-м шашличникам з секти "какая разніца" про таке патякати.
13.01.2026 12:51 Ответить
Так РФ і не відмовилась від своїх планів
13.01.2026 12:45 Ответить
Все вірно - плани пітьми незмінні - це захоплення України і знищення української нації. І це потрібно розуміти кожному українцю.
Якби не хибні рішення головзебіла, то ситуація на фронті була б для України набагато кращою.
Але все ж є обґрунтовані сподівання, що в 2026 році фронт на суші кінцево стабілізується і основні бойові дії переміститься у повітря.
13.01.2026 12:48 Ответить
Третина кацапської армії - етнічні українці ,чи то якісь інші "українці" ?
13.01.2026 15:14 Ответить
Всі, хто розганяю зраду про Сирського !
Ви вже забули чи взагалі не знаєте, що Сирський командував обороною Києва, керував операцією на харьковському напрямку у 2022 році !?
13.01.2026 12:54 Ответить
не Сирник ,а Залужний
13.01.2026 12:58 Ответить
Сирський на оперативно-тактичному рівні теж був молодець. Але...
13.01.2026 13:02 Ответить
Краще розкажіть про його "командування" після того, як голобородько призначив його Головнокомандувачем, змістивши генерала Залужного.
13.01.2026 13:02 Ответить
Але, я хочу додати, що це все завдяки особистому керуванню зе!нелоха залізні яйця боневтіка та вірному холую сирнику чєго ізволітє!
Всі інші статисти, що лише заважали!
І звісно татарову, що вирізав всіх чеченців в Києві.
13.01.2026 13:02 Ответить
Да ти прямо Нострадамус а ми то не знали. Може ще скажеш що рашисти відмовились від своїх планів?
13.01.2026 13:05 Ответить
Така відверта самореклама і неприкритий піар не личить Сирському.Бо за тим всім "не пройшов","не закінчив","не зайняв" розуміється заслуга того,хто про це говорить,тобто самого Сирського.І міг би пан Сирський то все якось розумніше подати,через інших військових чи кореспондентів.Хоча в час,коли ми відступаємо минулі перемоги не сприймаються ніяк...
13.01.2026 13:05 Ответить
Як все цинічно: спочатку два сапери, Смарагд і Парасоля розміновують всі дороги, а потім творять піар на героїзмі. Горіти вам всім в пеклі.
13.01.2026 13:20 Ответить
Четвертий рік війни, і до Сирського дійшло!
13.01.2026 13:30 Ответить
13.01.2026 13:37 Ответить
Вийти до Одеси через Туреччину, Болгарію, Румунію?
Чи через зруйнований Антонівський міст через Дніпро?
Що за фантазії?
13.01.2026 14:12 Ответить
На дебілів і розраховано....
13.01.2026 14:36 Ответить
Так, генерал ЗСУ Марченко у 2022 році організував оборону Миколаєва та Вознесенську в самий критичний момент, коли всі силові структури та керівництво в Херсоні піджали хвости та хто втік, а хто зрадив і ліг під кацапа. Так само вже були готові зробити чінуші, поліція, СБУ та інші і в Миколаєві. Але Марченко походу роздав їм п...здюлєй і взяв на себе весь тягар організації оборони області. За що йому дякує не тільки Миколаївська область, а і вся Одеська область.
13.01.2026 14:12 Ответить
Добре що ти це все на Курськ обміняв ,воєвода вавин.
13.01.2026 14:28 Ответить
Кудою дійти до Одеси?він шо ********?
13.01.2026 14:35 Ответить
А як до Херсона за кілька годин вони доїхали танками? Хтось розповість з командувачів?
13.01.2026 14:48 Ответить
Озвучити наші втрати знову ніяк не можна. Що це, як не зневага до загиблих?
13.01.2026 14:49 Ответить
Слава нашим воїнам , земний уклін і живим і загиблим . Бережи їх Господь усіх.
13.01.2026 14:51 Ответить
Тобі за курську авантюру кацапи повинні дати гєроя россії
13.01.2026 15:11 Ответить
Прохмелився?
13.01.2026 15:21 Ответить
 
 