РФ планировала выйти к Одессе и завершить войну разгромом Украины, - Сырский
Россия планировала завершить войну против Украины разгромом и выходом к Одессе, однако Силы обороны сорвали эти намерения и не допустили стратегических прорывов врага.
Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий СУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
Намерения РФ
"Минувший год был для нас большим испытанием. Российский агрессор стремился завершить войну против Украины, но планировал завершить ее разгромом, навязав нам свои условия с позиции силы. Пытался захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей, правобережье Херсонщины, имел намерения выйти к Одессе, чтобы вообще отрезать нам выход к морю", - отметил он.
По словам Сырского, Силы обороны не допустили критических прорывов противника, сорвали его планы, многократно заставляли откладывать сроки спланированных операций.
"Выстояли. Потому что наши воины работали на пределе, с полной самоотдачей, нанося оккупантам максимальные потери и сократив в течение года вражескую армию более чем на 418 тысяч человек убитыми и ранеными.
Благодаря результативной боевой работе Сил обороны противник уже длительное время не имеет возможности нарастить свою группировку – ведь мы ежемесячно уничтожаем уже больше российских военных, чем страна-агрессор призывает", - добавил он.
Потери Украины
В то же время, как отметил главнокомандующий, в течение 2025 года нам удалось уменьшить число собственных потерь личного состава на 13%.
"Этот год доказал: мы способны системно истощать врага и ощутимо уменьшать его потенциал. Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий", - резюмирует он.
Згоден.
явно не ухилєсам та 73%-м шашличникам з секти "какая разніца" про таке патякати.
Якби не хибні рішення головзебіла, то ситуація на фронті була б для України набагато кращою.
Але все ж є обґрунтовані сподівання, що в 2026 році фронт на суші кінцево стабілізується і основні бойові дії переміститься у повітря.
Ви вже забули чи взагалі не знаєте, що Сирський командував обороною Києва, керував операцією на харьковському напрямку у 2022 році !?
Всі інші статисти, що лише заважали!
І звісно татарову, що вирізав всіх чеченців в Києві.
Чи через зруйнований Антонівський міст через Дніпро?
Що за фантазії?