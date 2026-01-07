Сырский о годе работы первого медбата ВСУ: укомплектованность, 100 км фронта и спасенные жизни. ФОТОрепортаж
Первый отдельный медицинский батальон Вооруженных Сил Украины за год прошел полный путь становления - от формирования и подготовки личного состава до системной работы непосредственно в зоне боевых действий, обеспечивая медицинское прикрытие около 100 километров фронта.
Об этом написал в соцсети Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сохранение жизни украинского воина было и остается безусловным приоритетом для Вооруженных Сил Украины. Придерживаясь этого принципа, год назад я подписал решение о создании 1-го отдельного медицинского батальона в составе ВСУ", — написал Сырский .
Год работы 1-го медбата
За это время первый медбат прошел полный этап становления – от формирования и подготовки личного состава до развертывания в районе боевых действий и системной работы непосредственно на фронте.
Благодаря эффективной рекрутинговой кампании подразделение достигло полной укомплектованности по ключевым медицинским специальностям и на сегодняшний день обеспечивает медицинское прикрытие фронта протяженностью около 100 километров.
Встреча с руководящим составом медбата
Встретился с руководящим составом подразделения, подвели промежуточные итоги его деятельности, обсудили возможность масштабирования успешного опыта и направления развития медицинской помощи в зоне боевых действий.
- Среди прочего, уделили внимание применению наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых с поля боя. По этому направлению подразделение входит в число лидеров в Вооруженных Силах.
- Отдельно отметил работу передовых хирургических групп и вручил военнослужащим батальона заслуженные награды.
"Еще раз выражаю благодарность личному составу первого медбата и всем нашим медикам за профессионализм и преданность делу. За спасенные жизни и сохраненное здоровье украинских защитников. Продолжаем работать бок о бок. Слава Украине!" - резюмировал Сырский.
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