Военная медицина без бумаг: в ВСУ ввели электронную первичную медицинскую карту

С февраля 2025 года в ВСУ введена электронная первичная медицинская карта (эПМК) по форме № 001/о и карта пострадавшего по форме № 002/о. Это не просто замена бумаги на цифру – это переход украинской военной медицины на стандарты НАТО, создание доказательной базы для лечения боевых травм и обеспечение социальной справедливости для защитников.

Какие проблемы со справками возникали ранее

На протяжении десятилетий основой учета в военной медицине была бумажная "форма 100". В условиях интенсивных боевых действий бумага часто терялась, становилась нечитаемой, а данные в ней могли быть неполными. Это создавало проблемы:

● Для врачей: невозможность быстро отследить, какие препараты (например, обезболивающие или антибиотики) уже получил раненый на предыдущем этапе.

● Для бойцов: Трудности с доказательством факта ранения для получения выплат или статуса лица с инвалидностью вследствие войны.

● Для системы: отсутствие статистики, позволяющей анализировать эффективность турникетов, гемостатиков или методов эвакуации.

Две карточки – одна цель: как это работает

Система основана на сочетании двух документов, которые сопровождают воина от момента ранения до тылового госпиталя.

Карточка пострадавшего (форма № 002/о)

Это документ, который заполняется непосредственно в момент оказания помощи под огнем или в ближайшем укрытии.

● Кто заполняет: Боевой медик, санитар-стрелок или побратим (само- или взаимопомощь).

● Что представляет собой: Это компактный бланк, изготовленный из специальной влагостойкой и прочной бумаги, на которой можно писать даже под дождем или в условиях сильного загрязнения.

● Что фиксирует: Механизм травмы, критические кровотечения, точное время наложения турникета и введенные обезболивающие или антибиотики.

Карточка пострадавшего является первоисточником. Именно с этой бумажной карточки данные впоследствии переносятся в электронную систему.

Первичная медицинская карта (форма № 001/о)

Это медицинский документ, подтверждающий факт оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе, который ведется в Медицинской информационной системе ВСУ (МИС ВСУ) и только при отсутствии технической возможности допускается его ведение в бумажном виде.

● Кто заполняет: Квалифицированный медперсонал на стабилизационных пунктах (Роль 1) и в передовых хирургических подразделениях (Роль 2).

● Функция: Аккумулирует все данные о состоянии пациента, результаты диагностики (лабораторная диагностика, УЗИ eFAST, рентген и т.д.) и хирургические вмешательства.

Данные в эПМК имеют высокую степень защиты от несанкционированного воздействия.

● Срок хранения: 25 лет.

● Доступ: только авторизованный медицинский персонал и сам пациент (или его представитель) в соответствии с законом о защите персональных данных.

Ключевые преимущества

Внедрение Первичной медицинской карты и Карты пострадавшего создает единое информационное поле, где данные работают на спасение жизни.

Самое главное – это минимизация медицинских ошибок. Врач на следующем этапе эвакуации за считанные секунды узнает о введенных препаратах, имеющихся аллергиях или группе крови, даже если пациент без сознания. Кроме медицинского аспекта, это инструмент юридической защиты. Поскольку запись в системе фиксируется в режиме реального времени, она является неопровержимым доказательством получения ранения во время выполнения боевого задания. Это значительно упрощает прохождение ВВК и получение надлежащих государственных выплат.

В свою очередь, медики всех уровней получают инструмент, который освобождает время для главного – спасения людей. Вместо заполнения бумажных бланков, врач работает в унифицированном цифровом интерфейсе.

Для боевого медика – это четкий алгоритм, который не позволит забыть указать время наложения турникета. Для врача-хирурга – это возможность подготовить операционную еще до того, как реанимобиль заедет на территорию учреждения, поскольку данные о состоянии пациента уже доступны в МИС ВСУ. Это обеспечивает принцип преемственности помощи: каждый следующий этап эвакуации логически продолжает предыдущий, опираясь на точные данные, а не на догадки.

На уровне системы эПМК позволит накапливать данные о характере современных ранений. Анализируя их, государство сможет корректировать протоколы лечения, адаптировать стандарты НАТО под специфику полномасштабной войны высокой интенсивности, а также оптимизировать закупки: видеть, какие средства (турникеты, окклюзионные наклейки, препараты) лучше всего сработали в реальных боевых условиях.

Внедрение эПМК – это переход от бумаги к цифровой медицине спасения. Это позволяет спасать жизни сегодня благодаря точности данных и менять медицину завтра благодаря глубокому анализу опыта этой войны.