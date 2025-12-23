Минобороны обновляет систему реабилитации украинских воинов, - Шмыгаль

Одним из ключевых приоритетов Министерства обороны Украины остается комплексное обновление системы реабилитации для украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

В частности, Шмыгаль рассказал, что продолжается разработка программ инфраструктурного обновления госпитальной сети. Потребность в финансировании модернизации реабилитационных госпиталей составляет около 8 млрд грн.

"В 2026 году планируем инвестировать более 700 млн грн из государственного бюджета в развитие военных госпиталей. Речь идет о завершении уже начатых проектов, разработке проектной документации и запуске нового строительства", - отметил министр.

Читайте также: Пять стран НАТО построят пять реабилитационных центров для военных в Украине

Привлечение партнеров

По словам Шмыгаля, Украина активно привлекает к таким проектам международных партнеров. Уже более года в рамках пакета комплексной помощи НАТО реализуется проект "РЕНОВАТОР", сфокусированный на пяти ключевых учреждениях. Благодаря ему происходит инфраструктурное обновление, закупка современного оборудования и обучение медицинского персонала. В проекте аккумулировано уже 80 млн евро (при потребности в 200 млн евро).

Также Украина рассчитывает на активное участие Канады в поддержке проектов, направленных на восстановление военнослужащих.

Читайте также: Кабмин компенсирует дорогу домой для военных, которые лечатся за границей

"Призываем международных партнеров присоединиться к проекту "РЕНОВАТОР" или реализовывать другие инициативы по развитию реабилитационных учреждений. Вместе формируем систему, которая достойно поддерживает защитников Украины", - добавил министр.