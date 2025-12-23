РУС
Минобороны обновляет систему реабилитации украинских воинов, - Шмыгаль

Реабилитация украинских воинов

Одним из ключевых приоритетов Министерства обороны Украины остается комплексное обновление системы реабилитации для украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

Что известно

В частности, Шмыгаль рассказал, что продолжается разработка программ инфраструктурного обновления госпитальной сети. Потребность в финансировании модернизации реабилитационных госпиталей составляет около 8 млрд грн.

"В 2026 году планируем инвестировать более 700 млн грн из государственного бюджета в развитие военных госпиталей. Речь идет о завершении уже начатых проектов, разработке проектной документации и запуске нового строительства", - отметил министр.

Привлечение партнеров

По словам Шмыгаля, Украина активно привлекает к таким проектам международных партнеров. Уже более года в рамках пакета комплексной помощи НАТО реализуется проект "РЕНОВАТОР", сфокусированный на пяти ключевых учреждениях. Благодаря ему происходит инфраструктурное обновление, закупка современного оборудования и обучение медицинского персонала. В проекте аккумулировано уже 80 млн евро (при потребности в 200 млн евро).

Также Украина рассчитывает на активное участие Канады в поддержке проектов, направленных на восстановление военнослужащих.

"Призываем международных партнеров присоединиться к проекту "РЕНОВАТОР" или реализовывать другие инициативы по развитию реабилитационных учреждений. Вместе формируем систему, которая достойно поддерживает защитников Украины", - добавил министр.

Теперь, перепелиные яйца по 34 грн. за штуку, для госпиталей?
23.12.2025 19:21 Ответить
не підказуйте - там "ловлять все на льоту"
23.12.2025 19:31 Ответить
23.12.2025 19:36 Ответить
Какие перспективы, какие горизонты, вот-вот уже скоро, еще чуть-чуть и кацапне физда -

Українські радари, артилерія та РСЗО: у Ракетних військах розповіли про розробку нового озброєння
https://oboronka.mezha.ua/u-raketnih-viyskah-rozpovili-pro-nove-***********-307268
23.12.2025 19:30 Ответить
Мля слова слова слова
Оновлення, кластери, діжиталізація
23.12.2025 19:50 Ответить
Это как у Эллочки Людоедкиной, ( Ильф и Петров) 32 слова, но достаточно для всего контента)
23.12.2025 19:56 Ответить
 
 