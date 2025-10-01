Кабмин компенсирует дорогу домой для военных, проходящих лечение за границей

Кабинет Министров Украины принял решение о компенсации расходов на дорогу домой для защитников, проходящих лечение за рубежом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что расходы на это уже предусмотрены в проекте госбюджета.

"Защитники, которые проходили лечение за рубежом, получат от государства компенсацию на дорогу домой", - сообщила Свириденко в своем телеграм-канале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государство компенсирует обучение для защитников ИТ-специальностям. Какова процедура?

Она добавила, что военные должны чувствовать поддержку государства на всех этапах лечения и реабилитации.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Ранее правительство разрешило военнослужащим дистанционно проходить военно-врачебную комиссию во время длительного лечения за рубежом. Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что это стало возможным благодаря экспериментальному проекту Министерства обороны.

Проект упрощает процедуру медосмотра для тех военных, которые по состоянию здоровья не могут прибыть в Украину. Правительству важно обеспечить полноценную поддержку защитников на всех этапах их лечения и возвращения домой, - добавил в частности Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Дії" появилась возможность получить грант на восстановление бизнеса после обстрелов. Как это будет работать