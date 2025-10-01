Кабмін компенсує дорогу додому для військових, які лікуються за кордоном

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про компенсацію витрат на дорогу додому для захисників, які проходять лікування за кордоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що видатки на це вже передбачені в проєкті держбюджету.

"Захисники, які проходили лікування за кордоном, отримають від держави компенсацію на дорогу додому", - повідомила Свириденко у своєму телеграм-каналі.

Вона додала, що військові повинні відчувати підтримку держави на всіх етапах лікування та реабілітації.

Раніше уряд дозволив військовослужбовцям дистанційно проходити військово-лікарську комісію під час тривалого лікування за кордоном. Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що це стало можливим завдяки експериментальному проєкту Міністерства оборони.

Проєкт спрощує процедуру медогляду для тих військових, які через стан здоров’я не можуть прибути до України. Уряду важливо забезпечити повноцінну підтримку захисників на всіх етапах їхнього лікування та повернення додому, - додав зокрема Шмигаль.

