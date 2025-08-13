У "Дії" з’явилася можливість отримати грант на відновлення бізнесу після обстрілів. Як це працюватиме

Мінекономіки відкрило в "Дії" можливість подачі заявок на оновлені гранти для переробних підприємств, що постраждали від ворожих обстрілів.

Кошти можна спрямувати на дослідження для запуску продукції, а також на закупівлю, доставку й запуск обладнання, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Вона пояснила, що подати заявку на отримання гранту тепер можна онлайн у "Дії" (послуга "Грант на переробне підприємство"), рішення мають ухвалити у термін до місяця. Обов’язковими умовами для отримання гранту є створення щонайменше 5 робочих місць і час роботи підприємства не менше 3 років.

Свириденко також уточнила умови оновленої програми грантів для переробних підприємств:

якщо обладнання знищене війною – сума гранту становитиме до 16 млн грн, 80% покриває держава;

при купівлі українського обладнання держава компенсуватиме 70% вартості.

Свириденко відмітила, що загальний ефект програми вже склав понад 6,2 млрд грн інвестицій в результаті чого було створено понад 20 тис. робочих місць.

Як повідомлялося, на початку липня Кабінет Міністрів затвердив нову редакцію Порядку реалізації програми "Гранти для переробних підприємств". Зокрема, у межах програми запроваджено новий напрям – гранти на відновлення виробничих потужностей для переробних підприємств, які постраждали від збройної агресії Росії. Вони можуть отримати до 16 млн грн на закупівлю, доставку та монтаж обладнання.

Також у Порядок внесено додаткові пункти, які розширюють дію програми: можливість узяти грант повторно, окремі умови для підприємств, які купуватимуть обладнання саме українського виробництва, та інші.