Держава компенсує навчання для захисників ІТ-спеціальностям. Яка процедура?
Захисники та захисниці можуть отримати ваучери до 30 280 грн на навчання за ІТ-спеціальностями без складання НМТ.
Програма спрямована на допомогу ветеранам у здобутті нової професії, повідомляє пресслужба Мінцифри.
Доступні напрями для навчання:
- F2 Інженерія програмного забезпечення;
- F3 Комп’ютерні науки;,
- F7 Комп’ютерна інженерія;
- F5 Кібербезпека та захист інформації;
- F6 Інформаційні системи і технології;
Зазначається, що право участі мають учасники бойових дій і звільнені з військової служби. Чинні військові навчатимуться заочно за згодою командування, а ті, хто завершив службу, можуть обрати будь-яку форму з можливістю подальшого переведення на бюджет.
У Мінцифри додали, що вступ триватиме до 20 жовтня.
Раніше повідомлялось, що у застосунку "Дія" з’явилась можливість замовити паперовий витяг про несудимість з апостилем, який поштою доставлять за вказаною адресою, у тому числі – за кордон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль