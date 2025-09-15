Держава компенсує навчання для захисників ІТ-спеціальностям. Яка процедура?

Захисники та захисниці можуть отримати ваучери до 30 280 грн на навчання за ІТ-спеціальностями без складання НМТ.

Програма спрямована на допомогу ветеранам у здобутті нової професії, повідомляє пресслужба Мінцифри.

Доступні напрями для навчання:

F2 Інженерія програмного забезпечення;

F3 Комп’ютерні науки;,

F7 Комп’ютерна інженерія;

F5 Кібербезпека та захист інформації;

F6 Інформаційні системи і технології;

Зазначається, що право участі мають учасники бойових дій і звільнені з військової служби. Чинні військові навчатимуться заочно за згодою командування, а ті, хто завершив службу, можуть обрати будь-яку форму з можливістю подальшого переведення на бюджет.

У Мінцифри додали, що вступ триватиме до 20 жовтня.

