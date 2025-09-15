БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Допомога ветеранам Ветерани ЗСУ
158 0

Держава компенсує навчання для захисників ІТ-спеціальностям. Яка процедура?

ветерани,навчання,іт

Захисники та захисниці можуть отримати ваучери до 30 280 грн на навчання за ІТ-спеціальностями без складання НМТ.

Програма спрямована на допомогу ветеранам у здобутті нової професії, повідомляє пресслужба Мінцифри.

Доступні напрями для навчання:

  • F2 Інженерія програмного забезпечення;
  • F3 Комп’ютерні науки;,
  • F7 Комп’ютерна інженерія;
  • F5 Кібербезпека та захист інформації;
  • F6 Інформаційні системи і технології;

Зазначається, що право участі мають учасники бойових дій і звільнені з військової служби. Чинні військові навчатимуться заочно за згодою командування, а ті, хто завершив службу, можуть обрати будь-яку форму з можливістю подальшого переведення на бюджет.

Читайте також: Міноборони та Мінцифри запускають грантовий конкурс Brave1: можна отримати до 100 мільйонів за ШІ-рішення

У Мінцифри додали, що вступ триватиме до 20 жовтня.

Раніше повідомлялось, що у застосунку "Дія" з’явилась можливість замовити паперовий витяг про несудимість з апостилем, який поштою доставлять за вказаною адресою, у тому числі – за кордон.

Автор: 

ветерани (154) компенсації (350) навчання (92) ІТ-індустрія (564) Мінцифри (858)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 