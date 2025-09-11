У "Дії" з’явилась можливість замовити паперовий витяг про несудимість з доставкою за кордон
У застосунку "Дія" з’явилась можливість замовити паперовий витяг про несудимість з апостилем, який поштою доставлять за вказаною адресою, у тому числі – за кордон.
Ця послуга може знадобитися тим українцям, які вступають до іноземного вишу, знайшли роботу за кордоном, оформлюють візу чи посвідку на проживання, повідомили у службі підтримки "Дії".
Відтепер отримати витяг про несудимість з апостилем можна без зайвих поїздок, посередників та очікування в чергах, зазначають у "Дії".
Щоб замовити витяг потрібно:
- оновити та авторизуватися в застосунку Дія;
- перейти у Сервіси – Довідки та витяги – Витяг про несудимість;
- обрати мету запиту, тип витягу та заповнити дані про себе;
- обрати формат документа: цифровий чи паперовий;
- вказати спосіб отримання паперового витягу;
- додати контакти;
- перевірити дані та відправити запит.
У випадку, якщо потрібен паперовий витяг, його виготовлення потрібно буде оплатити протягом 24 годин. Коли документ буде готовий, його відправлять "Укрпоштою" за вказаною адресою.
У "Дії" додали, що ця послуга доступна для користувачів від 14 років, які авторизовані в "Дії", мають податковий номер, ID-картку (біометричний паспорт чи посвідку на проживання).
Як повідомлялося, у застосунку "Дія" також почнуть відображатися сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування.
