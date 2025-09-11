У "Дії" з’явилась можливість замовити паперовий витяг про несудимість з доставкою за кордон

У застосунку "Дія" з’явилась можливість замовити паперовий витяг про несудимість з апостилем, який поштою доставлять за вказаною адресою, у тому числі – за кордон.

Ця послуга може знадобитися тим українцям, які вступають до іноземного вишу, знайшли роботу за кордоном, оформлюють візу чи посвідку на проживання, повідомили у службі підтримки "Дії".

Відтепер отримати витяг про несудимість з апостилем можна без зайвих поїздок, посередників та очікування в чергах, зазначають у "Дії".

Щоб замовити витяг потрібно:

оновити та авторизуватися в застосунку Дія;

перейти у Сервіси – Довідки та витяги – Витяг про несудимість;

обрати мету запиту, тип витягу та заповнити дані про себе;

обрати формат документа: цифровий чи паперовий;

вказати спосіб отримання паперового витягу;

додати контакти;

перевірити дані та відправити запит.

У випадку, якщо потрібен паперовий витяг, його виготовлення потрібно буде оплатити протягом 24 годин. Коли документ буде готовий, його відправлять "Укрпоштою" за вказаною адресою.

У "Дії" додали, що ця послуга доступна для користувачів від 14 років, які авторизовані в "Дії", мають податковий номер, ID-картку (біометричний паспорт чи посвідку на проживання).

