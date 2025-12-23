Міноборони оновлює систему реабілітації українських воїнів, - Шмигаль
Одним з ключових пріоритетів Міністерства оборони України залишається комплексне оновлення системи реабілітації для українських воїнів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль.
Що відомо?
Так, Шмигаль розповів, що триває розробка програм інфраструктурного оновлення госпітальної мережі. Потреба у фінансуванні модернізації реабілітаційних госпіталів становить близько 8 млрд грн.
"У 2026 році плануємо інвестувати понад 700 млн грн з державного бюджету в розвиток військових шпиталів. Ідеться про завершення вже розпочатих проєктів, розробку проєктної документації та запуск нового будівництва", - зазначив міністр.
Залучення партнерів
За словами Шмигаля, Україна активно залучає до таких проєктів міжнародних партнерів. Уже понад рік у межах пакета комплексної допомоги НАТО реалізується проєкт "РЕНОВАТОР", сфокусований на п’яти ключових закладах. Завдяки йому відбувається інфраструктурне оновлення, закупівля сучасного обладнання та навчання медичного персоналу. У проєкті акумульовано вже 80 млн євро (за потребі у 200 млн євро).
Також Україна розраховує на активну участь Канади у підтримці проєктів, які спрямовані на відновлення військовослужбовців.
"Закликаємо міжнародних партнерів долучатися до проєкту "РЕНОВАТОР" або реалізовувати інші ініціативи з розвитку реабілітаційних закладів. Разом формуємо систему, яка гідно підтримує захисників України", - додав міністр.
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