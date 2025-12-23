Міноборони оновлює систему реабілітації українських воїнів, - Шмигаль

Одним з ключових пріоритетів Міністерства оборони України залишається комплексне оновлення системи реабілітації для українських воїнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

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Що відомо?

Так, Шмигаль розповів, що триває розробка програм інфраструктурного оновлення госпітальної мережі. Потреба у фінансуванні модернізації реабілітаційних госпіталів становить близько 8 млрд грн.

"У 2026 році плануємо інвестувати понад 700 млн грн з державного бюджету в розвиток військових шпиталів. Ідеться про завершення вже розпочатих проєктів, розробку проєктної документації та запуск нового будівництва", - зазначив міністр.

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Залучення партнерів

За словами Шмигаля, Україна активно залучає до таких проєктів міжнародних партнерів. Уже понад рік у межах пакета комплексної допомоги НАТО реалізується проєкт "РЕНОВАТОР", сфокусований на п’яти ключових закладах. Завдяки йому відбувається інфраструктурне оновлення, закупівля сучасного обладнання та навчання медичного персоналу. У проєкті акумульовано вже 80 млн євро (за потребі у 200 млн євро).

Також Україна розраховує на активну участь Канади у підтримці проєктів, які спрямовані на відновлення військовослужбовців.

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"Закликаємо міжнародних партнерів долучатися до проєкту "РЕНОВАТОР" або реалізовувати інші ініціативи з розвитку реабілітаційних закладів. Разом формуємо систему, яка гідно підтримує захисників України", - додав міністр.