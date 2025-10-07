П’ять країн НАТО відбудують п’ять реабілітаційних центрів для військових в Україні
Під час операції "Реноватор", у межах Комплексного пакету допомоги (CAP) НАТО для України планується відбудувати п'ять військових реабілітаційних центрів в Україні, зокрема й ті, що пошкоджені внаслідок російських ударів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Альянсу.
7 жовтня до чотирьох учасників програми - Литви, Норвегії, Швеції та Великої Британії - долучилася Латвія.
Кожна країна очолить відбудову одного з п'яти військових реабілітаційних центрів, а НАТО забезпечуватиме загальну координацію та керівництво проєктом.
Операція "Реноватор"
Операція "Реноватор", яку було розпочато у 2023 році, здійснюється у співпраці з Україною. Маючи бюджет у 100 мільйонів євро, операція підтримує координацію надання обладнання, медичної підготовки та робіт з відновлення інфраструктури.
"Проєкт сприяв проведенню рятувальних операцій, протезування та навчанню українських медичних спеціалістів, включаючи лікарів, психологів та фізіотерапевтів, а також проведенню будівельних робіт та надання обладнання, що покращує можливості України піклуватися про поранених військовослужбовців -- як фізично, так і психологічно", - заявили у пресслужбі.
Як повідомлялося, Комплексний пакет допомоги є загальною програмою НАТО щодо надання Україні нелетальної підтримки та допомоги в досягненні повної оперативної сумісності з НАТО.
Вона включає підтримку реабілітації поранених військовослужбовців сил оборони та безпеки, а також реінтеграцію до війська або цивільного життя.
