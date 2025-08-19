Реабілітація українських воїнів за світовими стандартами. ВIДЕО

Після важких поранень і травм наші воїни потребують професійного якісного відновлення та реабілітації, які не в стані забезпечити державна система охорони здоров’я.

З перших днів війни для наших героїв відкрив свої двері один з провідних в Україні реабілітаційних центрів "Eremin Center". Його керівник і засновник – відомий фізіотерапевт і реабілітолог, автор власної методики відновлення опорно-рухової системи, Олександр Єрьомін – в новому випуску програми "Захист".

До війни Олександр був фізіотерапевтом професійних спортивних команд, зокрема, ФК "Шахтар", а також збірних України з гандболу, баскетболу, легкої атлетики, хокею, кікбоксингу тощо. Найкращі українські спортсмени, артисти та працівники силових структур проходили реабілітацію в його центрі. Зараз головний пріоритет – відновлення воїнів, Шість тисяч захисників країни вже отримали допомогу в "Eremin Center" за вищими світовими стандартами.

Олександр розповідає, що за весь цей час підтримка центру від державних органів була у вигляді лише грамот і подяк. У планах Єрьоміна – залучати до роботи в центрі ветеранів війни, які після важких поранень самі пройшли відновлення за його методикою і після спеціальної підготовки зможуть підтримати своїх побратимів та допомогти їм швидко повернутися до нормального життя.

