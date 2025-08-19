УКР
Реабілітація українських воїнів за світовими стандартами. ВIДЕО

Після важких поранень і травм наші воїни потребують професійного якісного відновлення та реабілітації, які не в стані забезпечити державна система охорони здоров’я.

З перших днів війни для наших героїв відкрив свої двері один з провідних в Україні реабілітаційних центрів "Eremin Center". Його керівник і засновник – відомий фізіотерапевт і реабілітолог, автор власної методики відновлення опорно-рухової системи, Олександр Єрьомін – в новому випуску програми "Захист".

До війни Олександр був фізіотерапевтом професійних спортивних команд, зокрема, ФК "Шахтар", а також збірних України з гандболу, баскетболу, легкої атлетики, хокею, кікбоксингу тощо. Найкращі українські спортсмени, артисти та працівники силових структур проходили реабілітацію в його центрі. Зараз головний пріоритет – відновлення воїнів, Шість тисяч захисників країни вже отримали допомогу в "Eremin Center" за вищими світовими стандартами.

Олександр розповідає, що за весь цей час підтримка центру від державних органів була у вигляді лише грамот і подяк. У планах Єрьоміна – залучати до роботи в центрі ветеранів війни, які після важких поранень самі пройшли відновлення за його методикою і після спеціальної підготовки зможуть підтримати своїх побратимів та допомогти їм швидко повернутися до нормального життя.

допомогти їм швидко повернутися до нормального життя
...на 900 грн пенсії по інвалідності.
19.08.2025 20:01 Відповісти
Ну не дев'ятсот гривень це по-перше, а по-друге я сам інвалід, одне око не бачить взагалі, інше п'ятдесят відсотків без окулярів, з окулярами сотка. І я працюю як нормальна людина
19.08.2025 20:19 Відповісти
Інвалідність різна буває. У мене знайомий повернувся з війни без двох ніг по коліно і однієї руки по плече. А, оскільки це дядько 50+, то йому може й залишку життя не вистачити, щоб відновитись хоча б до стану "сам можу сходити покакати". Пенсія 3 тис з копійками, і ні в чому собі не відмовляйте. Добре, що син зумів у Чехію утекти, допомагає грошима.
19.08.2025 20:44 Відповісти
 
 