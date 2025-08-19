РУС
Реабилитация украинских воинов по мировым стандартам. ВИДЕО

После тяжелых ранений и травм наши воины нуждаются в профессиональном качественном восстановлении и реабилитации, которые не в состоянии обеспечить государственная система здравоохранения.

С первых дней войны для наших героев открыл свои двери один из ведущих в Украине реабилитационных центров "Eremin Center". Его руководитель и основатель - известный физиотерапевт и реабилитолог, автор собственной методики восстановления опорно-двигательной системы, Александр Еремин - в новом выпуске программы "Захист".

До войны Александр был физиотерапевтом профессиональных спортивных команд, в частности, ФК "Шахтер", а также сборных Украины по гандболу, баскетболу, легкой атлетике, хоккею, кикбоксингу и т.д. Лучшие украинские спортсмены, артисты и работники силовых структур проходили реабилитацию в его центре. Сейчас главный приоритет - восстановление воинов. Шесть тысяч защитников страны уже получили помощь в "Eremin Center" по высшим мировым стандартам.

Александр рассказывает, что за все это время поддержка центра от государственных органов была в виде лишь грамот и благодарностей. В планах Еремина - привлекать к работе в центре ветеранов войны, которые после тяжелых ранений сами прошли восстановление по его методике и после специальной подготовки смогут поддержать своих побратимов и помочь им быстро вернуться к нормальной жизни.

Читайте: В Украине создадут четыре межрегиональных реабилитационных центра для военных, - Минобороны

допомогти їм швидко повернутися до нормального життя
...на 900 грн пенсії по інвалідності.
19.08.2025 20:01 Ответить
Ну не дев'ятсот гривень це по-перше, а по-друге я сам інвалід, одне око не бачить взагалі, інше п'ятдесят відсотків без окулярів, з окулярами сотка. І я працюю як нормальна людина
19.08.2025 20:19 Ответить
Інвалідність різна буває. У мене знайомий повернувся з війни без двох ніг по коліно і однієї руки по плече. А, оскільки це дядько 50+, то йому може й залишку життя не вистачити, щоб відновитись хоча б до стану "сам можу сходити покакати". Пенсія 3 тис з копійками, і ні в чому собі не відмовляйте. Добре, що син зумів у Чехію утекти, допомагає грошима.
19.08.2025 20:44 Ответить
 
 