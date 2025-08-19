Реабилитация украинских воинов по мировым стандартам. ВИДЕО

После тяжелых ранений и травм наши воины нуждаются в профессиональном качественном восстановлении и реабилитации, которые не в состоянии обеспечить государственная система здравоохранения.

С первых дней войны для наших героев открыл свои двери один из ведущих в Украине реабилитационных центров "Eremin Center". Его руководитель и основатель - известный физиотерапевт и реабилитолог, автор собственной методики восстановления опорно-двигательной системы, Александр Еремин - в новом выпуске программы "Захист".

До войны Александр был физиотерапевтом профессиональных спортивных команд, в частности, ФК "Шахтер", а также сборных Украины по гандболу, баскетболу, легкой атлетике, хоккею, кикбоксингу и т.д. Лучшие украинские спортсмены, артисты и работники силовых структур проходили реабилитацию в его центре. Сейчас главный приоритет - восстановление воинов. Шесть тысяч защитников страны уже получили помощь в "Eremin Center" по высшим мировым стандартам.

Александр рассказывает, что за все это время поддержка центра от государственных органов была в виде лишь грамот и благодарностей. В планах Еремина - привлекать к работе в центре ветеранов войны, которые после тяжелых ранений сами прошли восстановление по его методике и после специальной подготовки смогут поддержать своих побратимов и помочь им быстро вернуться к нормальной жизни.

