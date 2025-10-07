Пять стран НАТО построят пять реабилитационных центров для военных в Украине

Во время операции "Реноватор", в рамках Комплексного пакета помощи (CAP) НАТО для Украины планируется восстановить пять военных реабилитационных центров в Украине, в том числе и те, которые повреждены в результате российских ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщает пресс-служба Альянса.

7 октября к четырем участникам программы - Литве, Норвегии, Швеции и Великобритании - присоединилась Латвия.

Каждая страна возглавит восстановление одного из пяти военных реабилитационных центров, а НАТО будет обеспечивать общую координацию и руководство проектом.

Операция "Реноватор"

Операция "Реноватор", которая была начата в 2023 году, осуществляется в сотрудничестве с Украиной. Имея бюджет в 100 миллионов евро, операция поддерживает координацию предоставления оборудования, медицинской подготовки и работ по восстановлению инфраструктуры.

"Проект способствовал проведению спасательных операций, протезированию и обучению украинских медицинских специалистов, включая врачей, психологов и физиотерапевтов, а также проведению строительных работ и предоставлению оборудования, что улучшает возможности Украины заботиться о раненых военнослужащих - как физически, так и психологически", - заявили в пресс-службе.

Как сообщалось, Комплексный пакет помощи является общей программой НАТО по предоставлению Украине нелетальной поддержки и помощи в достижении полной оперативной совместимости с НАТО.

Она включает поддержку реабилитации раненых военнослужащих сил обороны и безопасности, а также реинтеграцию в армию или гражданскую жизнь.