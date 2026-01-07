Сирський про рік роботи першого медбату ЗСУ: укомплектованість, 100 км фронту і врятовані життя. ФОТОрепортаж

Перший окремий медичний батальйон Збройних Сил України за рік пройшов повний шлях становлення — від формування та підготовки особового складу до системної роботи безпосередньо в зоні бойових дій, забезпечуючи медичне прикриття близько 100 кілометрів фронту.

Про це написав у соцмережі Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Збереження життя українського воїна було і залишається безумовним пріоритетом для Збройних Сил України. Дотримуючись цього принципу, рік тому я підписав рішення про створення 1-го окремого медичного батальйону у складі ЗСУ." - написав Сирський

Рік роботи 1-го медбату

Протягом цього часу перший медбат пройшов повний етап становлення – від формування та підготовки особового складу до розгортання в районі бойових дій і системної роботи безпосередньо на фронті.

Завдяки ефективній рекрутинговій кампанії підрозділ досяг повної укомплектованості за ключовими медичними спеціальностями і на сьогодні забезпечує медичне прикриття фронту протяжністю близько 100 кілометрів.

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Зустріч з керівним складом медбату

Зустрівся з керівним складом підрозділу, підбили проміжні підсумки його діяльності, обговорили можливість масштабування успішного досвіду та напрями розвитку медичної допомоги в зоні бойових дій.

Серед іншого, приділили увагу застосуванню наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених із поля бою. За цим напрямом підрозділ входить до числа лідерів у Збройних Силах.

Окремо відзначив роботу передових хірургічних груп та вручив військовослужбовцям батальйону заслужені відзнаки.

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"Ще раз висловлюю вдячність особовому складу першого медбату, і всім нашим медикам за професіоналізм і відданість справі. За врятовані життя і збережене здоров’я українських захисників. Продовжуємо працювати пліч-о-пліч. Слава Україні!", - резюмував Сирський.