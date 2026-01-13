РФ планувала вийти до Одеси та завершити війну розгромом України, - Сирський
Росія планувала завершити війну проти України розгромом і виходом до Одеси, однак Сили оборони зірвали ці наміри та не допустили стратегічних проривів ворога.
Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач СУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
Наміри РФ
"Рік, що минув, був для нас великим випробуванням. Російський агресор прагнув завершити війну проти України - але планував завершити розгромом, нав’язавши нам свої умови з позиції сили. Намагався захопити решту територій Донецької, Луганської, Запорізької областей, правобережжя Херсонщини, мав наміри вийти до Одеси, щоб взагалі відрізати нам вихід до моря", - зауважив він.
За словами Сирського, Сили оборони не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани, багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій.
"Вистояли. Бо наші воїни працювали на межі, з повною самовіддачею, завдаючи окупантам максимальних втрат та скоротивши протягом року ворожу армію більш ніж на 418 тисяч осіб убитими й пораненими.
Завдяки результативній бойовій роботі Сил оборони противник уже тривалий час не має змоги наростити своє угруповання – адже ми щомісяця нищимо вже більше російських військових, ніж країна-агресор призиває", - додав він.
Втрати України
Водночас, як зауважив головнокомандувач, упродовж 2025 року нам вдалося зменшити число власних втрат особового складу на 13%.
"Цей рік довів: ми здатні системно виснажувати ворога та відчутно зменшувати його потенціал. Сили оборони не дали агресору реалізувати його плани, зберегли стратегічні позиції та підготували основу для подальших дій", - резюмує він.
явно не ухилєсам та 73%-м шашличникам з секти "какая разніца" про таке патякати.
Якби не хибні рішення головзебіла, то ситуація на фронті була б для України набагато кращою.
Але все ж є обґрунтовані сподівання, що в 2026 році фронт на суші кінцево стабілізується і основні бойові дії переміститься у повітря.
Тим більше, це стосується російської воєнної машини. В якій якщо і служать якісь етнічні українці, то нічого українського в них вже не залишилось.
Ось для ілюстрації типова агітка від РПЦ/КГБ/ФСБ - генератора і модератора нацистської ідеології та практик рашизму на пітьмі:
Натомість, населення рашистської пітьми незалежно від етнічного походження, зараження імперським вірусом, немає в своїх головах жодних кордонів. В відтак, нацією не є.
Ви вже забули чи взагалі не знаєте, що Сирський командував обороною Києва, керував операцією на харьковському напрямку у 2022 році !?
Те саме з армією. На пару з Зеленським знищили мобілізацію. Один виборами зайнятий, другий йому підіграв спалюючи в піхоті спеціалістів, провокуючи людей на сзч і до уникнення все той же мобілізації. Повернув в армію совок і очковтіратєльство. Зараз добивають рештки військ. Що далі будуть робити, коли люди зовсім скінчаться - буй його знає.
Всі інші статисти, що лише заважали!
І звісно татарову, що вирізав всіх чеченців в Києві.
Чи через зруйнований Антонівський міст через Дніпро?
Що за фантазії?