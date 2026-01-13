РФ планувала вийти до Одеси та завершити війну розгромом України, - Сирський

Росія планувала завершити війну проти України розгромом і виходом до Одеси, однак Сили оборони зірвали ці наміри та не допустили стратегічних проривів ворога.

Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач СУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Наміри РФ

"Рік, що минув, був для нас великим випробуванням. Російський агресор прагнув завершити війну проти України - але планував завершити розгромом, нав’язавши нам свої умови з позиції сили. Намагався захопити решту територій Донецької, Луганської, Запорізької областей, правобережжя Херсонщини, мав наміри вийти до Одеси, щоб взагалі відрізати нам вихід до моря", - зауважив він.

За словами Сирського, Сили оборони не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани, багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Північна частина Покровська під контролем ЗСУ, зупиняємо ворога у Мирнограді, - Сирський

"Вистояли. Бо наші воїни працювали на межі, з повною самовіддачею, завдаючи окупантам максимальних втрат та скоротивши протягом року ворожу армію більш ніж на 418 тисяч осіб убитими й пораненими.

Завдяки результативній бойовій роботі Сил оборони противник уже тривалий час не має змоги наростити своє угруповання – адже ми щомісяця нищимо вже більше російських військових, ніж країна-агресор призиває", - додав він.

Втрати України

Водночас, як зауважив головнокомандувач, упродовж 2025 року нам вдалося зменшити число власних втрат особового складу на 13%.

Також читайте: Сирський про рік роботи першого медбату ЗСУ: укомплектованість, 100 км фронту і врятовані життя. ФОТОрепортаж

"Цей рік довів: ми здатні системно виснажувати ворога та відчутно зменшувати його потенціал. Сили оборони не дали агресору реалізувати його плани, зберегли стратегічні позиції та підготували основу для подальших дій", - резюмує він.