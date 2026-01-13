УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10335 відвідувачів онлайн
Новини Втрати України Бойові дії на півдні Бої на сході України
11 878 53

РФ планувала вийти до Одеси та завершити війну розгромом України, - Сирський

Росія планувала завершити війну проти України розгромом і виходом до Одеси, однак Сили оборони зірвали ці наміри та не допустили стратегічних проривів ворога.

Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач СУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Наміри РФ

"Рік, що минув, був для нас великим випробуванням. Російський агресор прагнув завершити війну проти України - але планував завершити розгромом, нав’язавши нам свої умови з позиції сили. Намагався захопити решту територій Донецької, Луганської, Запорізької областей, правобережжя Херсонщини, мав наміри вийти до Одеси, щоб взагалі відрізати нам вихід до моря", - зауважив він.

За словами Сирського, Сили оборони не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани, багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Північна частина Покровська під контролем ЗСУ, зупиняємо ворога у Мирнограді, - Сирський

"Вистояли. Бо наші воїни працювали на межі, з повною самовіддачею, завдаючи окупантам максимальних втрат та скоротивши протягом року ворожу армію більш ніж на 418 тисяч осіб убитими й пораненими.

Завдяки результативній бойовій роботі Сил оборони противник уже тривалий час не має змоги наростити своє угруповання – адже ми щомісяця нищимо вже більше російських військових, ніж країна-агресор призиває", - додав він.

Водночас, як зауважив головнокомандувач, упродовж 2025 року нам вдалося зменшити число власних втрат особового складу на 13%.

Також читайте: Сирський про рік роботи першого медбату ЗСУ: укомплектованість, 100 км фронту і врятовані життя. ФОТОрепортаж

"Цей рік довів: ми здатні системно виснажувати ворога та відчутно зменшувати його потенціал. Сили оборони не дали агресору реалізувати його плани, зберегли стратегічні позиції та підготували основу для подальших дій", - резюмує він.

Автор: 

бойові дії (5695) Сирський Олександр (905) війна в Україні (8153)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Генералу Марченко велика подяка і честь!
показати весь коментар
13.01.2026 12:34 Відповісти
+22
Як же ж не допустили стратегічних проривів ворога? - за день до Херсону - це як?
показати весь коментар
13.01.2026 12:32 Відповісти
+21
Чого виліз? Знову десь якась лажа наближається?
показати весь коментар
13.01.2026 12:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Папаша на москві що каже?
показати весь коментар
13.01.2026 12:31 Відповісти
Нічого, просто дуже задоволений сином. Фсбшникі, так і кажуть, можете гордитися своїм сином велику справу робить
показати весь коментар
13.01.2026 12:40 Відповісти
Це зеля хотів по Оману здати. Просто не було людей у ху.. ла щоб їх туди послати.
показати весь коментар
13.01.2026 14:18 Відповісти
Це пан генерал про 2022 рік розповідає?
Згоден.
показати весь коментар
13.01.2026 12:31 Відповісти
Генералу Марченко велика подяка і честь!
показати весь коментар
13.01.2026 12:34 Відповісти
Так, але чомусь про нього ніхто не згадує. Як і про інших генералів та комбатів, котрих усунув голобородько (мабуть, виконуючи свої оманські обіцянки злити Україну кацапам).
показати весь коментар
13.01.2026 12:50 Відповісти
Саме так - добровольців 22-23 - знищив зеленский у голих полях без укріплень з бетону(бо увесь бетон пішов на шляхи). А офіцерів та генералів, котрі зупинили та відкинули орків - всіх звільнили з ЗСУ. Так саме того і вимагала більшість українців, котрі обрали гнидву у 19 році.
показати весь коментар
13.01.2026 12:57 Відповісти
Так.
показати весь коментар
13.01.2026 14:47 Відповісти
Як же ж не допустили стратегічних проривів ворога? - за день до Херсону - це як?
показати весь коментар
13.01.2026 12:32 Відповісти
А 26-27 вже були в Миколаїві. На шо спромаглася влада зеленского - то розкидати старі шини на перехрестях шляхів, шоб підпалити і рашисти б нічого не бачили та втекли б. Такий був стратегічний план захисту міста, але 26 Марченко вже, добровольно, находячись підслідством від зеленского, почав з нуля будувати оборону міста.
показати весь коментар
13.01.2026 13:01 Відповісти
Сам себе не похвалиш...
показати весь коментар
13.01.2026 12:35 Відповісти
Чого виліз? Знову десь якась лажа наближається?
показати весь коментар
13.01.2026 12:36 Відповісти
Здачу готують.
показати весь коментар
13.01.2026 21:12 Відповісти
Навіщо повторювати одно і теж, або лінь переробити доповідь. Майже як Зеленский містер очевидність. Нічого сказати просто не вилізайте на публіку
показати весь коментар
13.01.2026 12:38 Відповісти
піаніст звільнив генерала-майора Дмитро Марченко,який відбив атаку кацапів на Одесу і Вознесенськ ,також як зараз Малюка ,піаніст звільняє всіх талановитих командирів
показати весь коментар
13.01.2026 12:39 Відповісти
в нас зараз проблеми тому що Сирник курує армією
показати весь коментар
13.01.2026 12:42 Відповісти
Мабуть це в сценарії прописано, а він звик робити все по ньому. Тільки одне питання хто пише ці сценарії.
показати весь коментар
13.01.2026 12:43 Відповісти
Дякувати Богу у України були Залужний,Наєв,Шаптала,Марченко й інші,котрих на тепер "відсторонили",котрі зламали ворожі плани й зупинили навалу!
показати весь коментар
13.01.2026 12:41 Відповісти
якщо б не відсторонив ми б вже виграли війну і піаніста переобрали
показати весь коментар
13.01.2026 12:45 Відповісти
Як воно лікується свого папаню в москві на свої ж гроші, зраднику і іудо?
показати весь коментар
13.01.2026 12:42 Відповісти
ну, кажучи чесно - а хто б не лікував власного батька?
явно не ухилєсам та 73%-м шашличникам з секти "какая разніца" про таке патякати.
показати весь коментар
13.01.2026 12:51 Відповісти
Так РФ і не відмовилась від своїх планів
показати весь коментар
13.01.2026 12:45 Відповісти
Все вірно - плани пітьми незмінні - це захоплення України і знищення української нації. І це потрібно розуміти кожному українцю.
Якби не хибні рішення головзебіла, то ситуація на фронті була б для України набагато кращою.
Але все ж є обґрунтовані сподівання, що в 2026 році фронт на суші кінцево стабілізується і основні бойові дії переміститься у повітря.
показати весь коментар
13.01.2026 12:48 Відповісти
Третина кацапської армії - етнічні українці ,чи то якісь інші "українці" ?
показати весь коментар
13.01.2026 15:14 Відповісти
Рашизм на пітьмі - тотальний, захопив все: економіку й науку, освіту, культуру, релігію і спорт, усі суспільні відносини.
Тим більше, це стосується російської воєнної машини. В якій якщо і служать якісь етнічні українці, то нічого українського в них вже не залишилось.

Ось для ілюстрації типова агітка від РПЦ/КГБ/ФСБ - генератора і модератора нацистської ідеології та практик рашизму на пітьмі:

https://pbs.twimg.com/media/G-fgIABXgAAiCbm?format=jpg&name=900x900
показати весь коментар
13.01.2026 15:52 Відповісти
Просто цікаво ,до якої нації відносяться російськомовні українці і україномовні росіяни ( такі теж є ).
показати весь коментар
13.01.2026 16:15 Відповісти
Нація - це категорія політична. І окреслює етнічний склад народу на своїй території у певних кордонах.
Натомість, населення рашистської пітьми незалежно від етнічного походження, зараження імперським вірусом, немає в своїх головах жодних кордонів. В відтак, нацією не є.
показати весь коментар
13.01.2026 16:23 Відповісти
Ну так я про це і кажу .
показати весь коментар
13.01.2026 16:44 Відповісти
Всі, хто розганяю зраду про Сирського !
Ви вже забули чи взагалі не знаєте, що Сирський командував обороною Києва, керував операцією на харьковському напрямку у 2022 році !?
показати весь коментар
13.01.2026 12:54 Відповісти
не Сирник ,а Залужний
показати весь коментар
13.01.2026 12:58 Відповісти
Сирський на оперативно-тактичному рівні теж був молодець. Але...
показати весь коментар
13.01.2026 13:02 Відповісти
Краще розкажіть про його "командування" після того, як голобородько призначив його Головнокомандувачем, змістивши генерала Залужного.
показати весь коментар
13.01.2026 13:02 Відповісти
Проблема в тому що він навіть якщо хорошою, то можливо хіба що тактик. Но не стратег. Зайшли на курщину - окей, красиво, успішно. А що далі робити - буй його знає.
Те саме з армією. На пару з Зеленським знищили мобілізацію. Один виборами зайнятий, другий йому підіграв спалюючи в піхоті спеціалістів, провокуючи людей на сзч і до уникнення все той же мобілізації. Повернув в армію совок і очковтіратєльство. Зараз добивають рештки військ. Що далі будуть робити, коли люди зовсім скінчаться - буй його знає.
показати весь коментар
13.01.2026 18:59 Відповісти
Але, я хочу додати, що це все завдяки особистому керуванню зе!нелоха залізні яйця боневтіка та вірному холую сирнику чєго ізволітє!
Всі інші статисти, що лише заважали!
І звісно татарову, що вирізав всіх чеченців в Києві.
показати весь коментар
13.01.2026 13:02 Відповісти
Да ти прямо Нострадамус а ми то не знали. Може ще скажеш що рашисти відмовились від своїх планів?
показати весь коментар
13.01.2026 13:05 Відповісти
Така відверта самореклама і неприкритий піар не личить Сирському.Бо за тим всім "не пройшов","не закінчив","не зайняв" розуміється заслуга того,хто про це говорить,тобто самого Сирського.І міг би пан Сирський то все якось розумніше подати,через інших військових чи кореспондентів.Хоча в час,коли ми відступаємо минулі перемоги не сприймаються ніяк...
показати весь коментар
13.01.2026 13:05 Відповісти
Як все цинічно: спочатку два сапери, Смарагд і Парасоля розміновують всі дороги, а потім творять піар на героїзмі. Горіти вам всім в пеклі.
показати весь коментар
13.01.2026 13:20 Відповісти
Четвертий рік війни, і до Сирського дійшло!
показати весь коментар
13.01.2026 13:30 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 13:37 Відповісти
Вийти до Одеси через Туреччину, Болгарію, Румунію?
Чи через зруйнований Антонівський міст через Дніпро?
Що за фантазії?
показати весь коментар
13.01.2026 14:12 Відповісти
На дебілів і розраховано....
показати весь коментар
13.01.2026 14:36 Відповісти
Так, генерал ЗСУ Марченко у 2022 році організував оборону Миколаєва та Вознесенську в самий критичний момент, коли всі силові структури та керівництво в Херсоні піджали хвости та хто втік, а хто зрадив і ліг під кацапа. Так само вже були готові зробити чінуші, поліція, СБУ та інші і в Миколаєві. Але Марченко походу роздав їм п...здюлєй і взяв на себе весь тягар організації оборони області. За що йому дякує не тільки Миколаївська область, а і вся Одеська область.
показати весь коментар
13.01.2026 14:12 Відповісти
Добре що ти це все на Курськ обміняв ,воєвода вавин.
показати весь коментар
13.01.2026 14:28 Відповісти
Кудою дійти до Одеси?він шо ********?
показати весь коментар
13.01.2026 14:35 Відповісти
А як до Херсона за кілька годин вони доїхали танками? Хтось розповість з командувачів?
показати весь коментар
13.01.2026 14:48 Відповісти
Озвучити наші втрати знову ніяк не можна. Що це, як не зневага до загиблих?
показати весь коментар
13.01.2026 14:49 Відповісти
Слава нашим воїнам , земний уклін і живим і загиблим . Бережи їх Господь усіх.
показати весь коментар
13.01.2026 14:51 Відповісти
Тобі за курську авантюру кацапи повинні дати гєроя россії
показати весь коментар
13.01.2026 15:11 Відповісти
Прохмелився?
показати весь коментар
13.01.2026 15:21 Відповісти
Який молодець - Одесу зберіг, усі інші про..оби - то дрібниці. А далі що буде - "зберіг" Київ, Житомир, Львів...? І так до польського кордону. Питання риторичне
показати весь коментар
14.01.2026 10:08 Відповісти
 
 