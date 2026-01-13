Ворог має просування біля Шандриголового та Свято-Покровського на Донеччині, - DeepState
Російські окупанти мають просування у двох районах Донецької області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, російські окупанти просунулися поблизу Шандриголового.
Ворог має просування біля Свято-Покровського.
Що передувало?
- 9 січня у DeepState повідомили, що війська РФ просунулися у Гуляйполі та Приморському Запорізької області.
- Станом на 10 січня рашисти мали територіальні просування у Краматорському районі Донеччини.
- 11 січня повідомлялось, що ворог просунувся у Вовчанську і поблизу Вільчи на Харківщині та в Покровську на Донеччині.
Пока аналитики в Киеве чертят графики, Николас М. (тот, что сейчас на экскурсии в Нью-Йорке) предложил ФБР свой вариант преемника. Говорит, что следующим президентом станет тот, кто первым принесет список "выпускников 86-го" в американское посольство.
Кандидатов двое:
Либо это будет Кирилл Б. (он теперь в ОП не просто так, а с полномочиями "главного хирурга" по удалению кротов).
Либо это будет тот самый крот, который решит сдать своих подельников по транзиту ОАЭ-Крым в обмен на программу защиты свидетелей.
Говорят, в Бруклине сейчас конкурс: "Сдай куратора из Севастополя - получи билет в Майами вместо камеры в Гуантанамо". Кроты, ваш выход! Кто первый нажал "отправиться" из чата - тот, видимо, уже в очереди на регистрацию рейса.
Курьер передает: следующим президентом будет Справедливость. А её запах вы уже чувствуете, правда?