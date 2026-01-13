На фронте 159 боестолкновений за сутки: Харьковщина, Лиманское и Покровское направления - под штурмом РФ, - Генштаб. КАРТА

Всего за минувшие сутки, 12 января 2026 года, на фронте было зафиксировано 159 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли один ракетный и 43 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 105 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7919 дронов-камикадзе и осуществили 3587 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 94 – из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары подверглись районы населенных пунктов Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Воздвижовка, Зализнычное Запорожской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила десять районов сосредоточения личного состава и два пункта управления противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, семь боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, 933 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 145 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборона Мирнограда пополнена дополнительными силами и средствами, - ГВ "Схід"

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки противник нанес один авиаудар, сбросив одну авиабомбу, осуществил 101 обстрел, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Обуховка, Дегтярное и в сторону населенных пунктов Прилепка, Графское.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки и Куриловки.

Смотрите также: Родинское под контролем Сил обороны. Оккупанты, просочившиеся в город, уничтожаются, - "Азов". ВИДЕО

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в направлении населенных пунктов Новоселовка, Редкодуб, Заречное, Ямполь и в районе населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районе населенных пунктов Свято-Покровское, Платоновка, Пазенок и в сторону Закитного, Резниковки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 19 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр и в направлении Степановки, Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Заповедное, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенного пункта Кучеров Яр", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг 32 раза атаковал на Покровском направлении, обезврежено почти сто оккупантов, - Генштаб

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Злагода, Вербовое и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 34 атаки россиян в районе населенного пункта Гуляйполе и в сторону Оленоконстантиновки и Варваровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили одну атаку врага в районе Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну атаку россиян в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.