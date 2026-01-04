Оборона Мирнограда пополнена дополнительными силами и средствами, - ГВ "Схід"
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 61 российский штурм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.
Обстановка на Покровском направлении
Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Мирноград, Котлино, Удачное, Затишье, Филия и в сторону Белицкого, Сергеевки, Кучерового Яра.
На этом направлении вчера украинские воины обезвредили 33 оккупанта, из них 19 - безвозвратно. Уничтожено 31 беспилотный летательный аппарат. Кроме этого, наши бойцы поразили одну единицу специальной техники противника и 4 укрытия личного состава.
Бои за Покровск и Мирноград
По данным ГВ "Схід", украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.
В Мирнограде наши воины держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами.
"Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров к Мирнограду", - говорится в сообщении.
Уничтожение войск РФ
- В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 189 оккупантов за прошедшие сутки.
- Также уничтожено 1491 БПЛА различных типов и 4 единицы другого вооружения и техники.
- Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 20 расчетов российских БпАК.
