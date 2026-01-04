Оборона Мирнограду поповнена додатковими силами та засобами, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 61 російський штурм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.

Обстановка на Покровському напрямку

Як зазначається, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Затишок, Філія та у бік Білицького, Сергіївки, Кучерового Яру.

На цьому напрямку вчора українські воїни знешкодили 33 окупантів, з них 19 - безповоротно. Знищено 31 безпілотний літальний апарат. Крім цього, наші бійці уразили одну одиницю спеціальної техніки противника та 4 укриття особового складу.

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Бої за Покровськ та Мирноград

За даними УВ "Схід", українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

У Мирнограді наші воїни тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами.

"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - йдеться у повідомленні.

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Знищення військ РФ