Враг 32 раза атаковал на Покровском направлении, обезврежены почти сто оккупантов, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 139 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 10 января, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Российские захватчики нанесли 33 авиационных удара, сбросив 81 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 4439 дронов-камикадзе и осуществили 2830 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на востоке

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых авиационных бомб и осуществил 91 обстрел, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

Сегодня враг шесть раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча.

На Купянском направлении противник осуществил восемь попыток наступления в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Богуславки; три боевые столкновения продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили шесть штурмовых действий в районе населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка, Заречное. Два боевых столкновения в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении враг трижды атаковал в районе Дроновки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении сегодня произошло 11 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Русина Яра, Щербиновки и в сторону Софиевки, Торского.

На Покровском направлении с начала суток противник 32 раза атаковал в районах населенных пунктов Затишье, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Никаноровка и в сторону Новопавловки, Новоалександровки, Белицкого и Филии. Наши защитники сдерживают натиск противника, в двух локациях бои продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 97 оккупантов, из которых 58 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили 12 единиц автомобильной техники, три квадроцикла, наземный роботизированный комплекс, 32 беспилотных летательных аппарата, четыре антенны и один пункт управления БПЛА, также поразили две артиллерийские системы, автомобиль и 19 укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении украинские защитники отразили шесть атак захватчиков в районах населенных пунктов Злагода, Рыбное, Сладкое и в сторону Алексеевки, Сосновки, Вишневого. Еще четыре боевых столкновения в настоящее время продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 19 боевых столкновений в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Зеленое, Дорожнянка и в сторону Доброполья, Еленоконстантиновки, Святопетровки.

На Ореховском направлении наступательных действий врага не отмечено.

На Приднепровском направлении противник один раз безрезультатно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.

По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.