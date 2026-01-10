Враг 32 раза атаковал на Покровском направлении, обезврежены почти сто оккупантов, - Генштаб
Всего с начала суток на фронте произошло 139 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 10 января, передает Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
Российские захватчики нанесли 33 авиационных удара, сбросив 81 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 4439 дронов-камикадзе и осуществили 2830 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на востоке
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых авиационных бомб и осуществил 91 обстрел, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
Сегодня враг шесть раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча.
На Купянском направлении противник осуществил восемь попыток наступления в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Богуславки; три боевые столкновения продолжаются.
Бои на востоке
На Лиманском направлении Силы обороны отразили шесть штурмовых действий в районе населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка, Заречное. Два боевых столкновения в настоящее время продолжаются.
На Славянском направлении враг трижды атаковал в районе Дроновки.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении сегодня произошло 11 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Русина Яра, Щербиновки и в сторону Софиевки, Торского.
На Покровском направлении с начала суток противник 32 раза атаковал в районах населенных пунктов Затишье, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Никаноровка и в сторону Новопавловки, Новоалександровки, Белицкого и Филии. Наши защитники сдерживают натиск противника, в двух локациях бои продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 97 оккупантов, из которых 58 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили 12 единиц автомобильной техники, три квадроцикла, наземный роботизированный комплекс, 32 беспилотных летательных аппарата, четыре антенны и один пункт управления БПЛА, также поразили две артиллерийские системы, автомобиль и 19 укрытий для личного состава противника.
На Александровском направлении украинские защитники отразили шесть атак захватчиков в районах населенных пунктов Злагода, Рыбное, Сладкое и в сторону Алексеевки, Сосновки, Вишневого. Еще четыре боевых столкновения в настоящее время продолжаются.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении произошло 19 боевых столкновений в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Зеленое, Дорожнянка и в сторону Доброполья, Еленоконстантиновки, Святопетровки.
На Ореховском направлении наступательных действий врага не отмечено.
На Приднепровском направлении противник один раз безрезультатно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.
По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
