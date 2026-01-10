Ситуация возле Купянска: россияне пытаются форсировать реку Оскол, - Трегубов

Российские войска пытаются переправляться через реку Оскол вблизи Купянска. Однако украинские силы держат ситуацию под контролем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в телеэфире заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Ситуация в Купянске

В частности, Трегубов отметил, что в пределах самого Купянска река не создает серьезного препятствия, ведь украинские военные удерживают оба берега.

"В окрестностях Купянска Оскол фактически не играет роли - наши войска стоят по обе стороны реки", - пояснил он.

Россиянеиспользуют зимние условия

В то же время севернее города ситуация сложнее. Там российские войска используют зимние условия, чтобы попытаться форсировать водное препятствие.

"Когда на реке появляется лед, они пытаются переправляться, и, к сожалению, иногда им это удается", - добавил он.

Однако, по словам Трегубова, общая обстановка к северу от Купянска остается относительно стабильной.

Что предшествовало?