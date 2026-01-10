Ситуация возле Купянска: россияне пытаются форсировать реку Оскол, - Трегубов
Российские войска пытаются переправляться через реку Оскол вблизи Купянска. Однако украинские силы держат ситуацию под контролем.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в телеэфире заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Ситуация в Купянске
В частности, Трегубов отметил, что в пределах самого Купянска река не создает серьезного препятствия, ведь украинские военные удерживают оба берега.
"В окрестностях Купянска Оскол фактически не играет роли - наши войска стоят по обе стороны реки", - пояснил он.
Россиянеиспользуют зимние условия
В то же время севернее города ситуация сложнее. Там российские войска используют зимние условия, чтобы попытаться форсировать водное препятствие.
"Когда на реке появляется лед, они пытаются переправляться, и, к сожалению, иногда им это удается", - добавил он.
Однако, по словам Трегубова, общая обстановка к северу от Купянска остается относительно стабильной.
Что предшествовало?
- Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
- Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
- После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
- 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
- В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.
