Ситуация возле Купянска: россияне пытаются форсировать реку Оскол, - Трегубов

Ситуация возле Купянска

Российские войска пытаются переправляться через реку Оскол вблизи Купянска. Однако украинские силы держат ситуацию под контролем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в телеэфире заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Ситуация в Купянске

В частности, Трегубов отметил, что в пределах самого Купянска река не создает серьезного препятствия, ведь украинские военные удерживают оба берега.

"В окрестностях Купянска Оскол фактически не играет роли - наши войска стоят по обе стороны реки", - пояснил он.

Россиянеиспользуют зимние условия

В то же время севернее города ситуация сложнее. Там российские войска используют зимние условия, чтобы попытаться форсировать водное препятствие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская авиация нанесла удар по окруженным оккупантам в центральной больнице Купянска. ВИДЕО

"Когда на реке появляется лед, они пытаются переправляться, и, к сожалению, иногда им это удается", - добавил он.

Однако, по словам Трегубова, общая обстановка к северу от Купянска остается относительно стабильной.

Читайте также: Зачистка Купянска от оккупантов продолжается, солдаты РФ прячутся в подвалах, - командир взвода беспилотных систем "Хартии" Бутусов

Что предшествовало?

  • Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
  • Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
  • После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
  • 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
  • В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.

Вони і біля Острову в Херсоні постійно намагаються...
Як би дійсно вироблялось 8 мільонів дронів, то їх би вже відігнали від берега або потопили як москву
показать весь комментарий
10.01.2026 22:32 Ответить
 
 