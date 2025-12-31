РУС
Новости Бои на Купянском направлении
2 462 15

Зачистка Купянска от оккупантов продолжается, солдаты РФ прячутся в подвалах, - командир взвода беспилотных систем "Хартии" Бутусов

Командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов рассказал о работе в Купянске.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"На Рождество работали в Купянске. Украинские воины чистят дом за домом, несмотря на яростное сопротивление врага. Нигде нет Путина и Герасимова, которые заявили о захвате города. Ведь Путин сказал, что пригласит в Купянск иностранных журналистов - но и в этом солгал, сюда боятся зайти и российские генералы, и Z-блогеры", - отметил он.

По словам Бутусова, российские военные прячутся в подвалах и не перемещаются открыто по городу.

"Ведется тяжелая кропотливая работа по их поиску и уничтожению. В воздухе постоянно находятся российские дроны, поэтому передвижение возможно только от укрытия к укрытию в те моменты, когда дроны удаляются", - добавил он.

Воины бригады "Хартия" продолжают активно действовать в своей полосе.

"Особенно отличился штурмовой батальон иностранных добровольцев "РУГ" под командованием капитана Гамлета Авагяна. Российская 6-я армия пытается спасти окруженные российские подразделения в Купянске, пытаясь снова пробить наземный коридор, но атаки ежедневно отражаются со значительными потерями у врага", - подытожил Бутусов.

Что предшествовало?

  • Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
  • Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
  • После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
  • 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
  • В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.

Автор: 

Бутусов Юрий (4442) Харьковская область (2097) Купянский район (601) Купянск (902) Бригада НГУ Хартия (44)
Топ комментарии
+11
Дуже прошу , бережить себе!!
31.12.2025 16:04 Ответить
+6
Дезинфекція міста від комах - процес небезпечний, але необхідний.
31.12.2025 16:13 Ответить
+5
Самі потвори не живуть сусідам не дають. Іншому світу тупо брешуть і залякують.
31.12.2025 16:13 Ответить
Дуже прошу , бережить себе!!
31.12.2025 16:04 Ответить
Дезинфекція міста від комах - процес небезпечний, але необхідний.
31.12.2025 16:13 Ответить
Самі потвори не живуть сусідам не дають. Іншому світу тупо брешуть і залякують.
31.12.2025 16:13 Ответить
Потрібна перемога на будь-якому рівні для подальшой мотивації.
І напевно це правильно.
31.12.2025 16:42 Ответить
Куп"янськ потрібен Україні,а ось ти кому здався?
31.12.2025 16:42 Ответить
31.12.2025 16:41 Ответить
Хлопці! Здоров"я вам і сили! Мочіть тих виродків і в сортирах і в підвалах
31.12.2025 17:23 Ответить
 
 