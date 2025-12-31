Зачистка Купянска от оккупантов продолжается, солдаты РФ прячутся в подвалах, - командир взвода беспилотных систем "Хартии" Бутусов

Командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов рассказал о работе в Купянске.

"На Рождество работали в Купянске. Украинские воины чистят дом за домом, несмотря на яростное сопротивление врага. Нигде нет Путина и Герасимова, которые заявили о захвате города. Ведь Путин сказал, что пригласит в Купянск иностранных журналистов - но и в этом солгал, сюда боятся зайти и российские генералы, и Z-блогеры", - отметил он.

По словам Бутусова, российские военные прячутся в подвалах и не перемещаются открыто по городу.

"Ведется тяжелая кропотливая работа по их поиску и уничтожению. В воздухе постоянно находятся российские дроны, поэтому передвижение возможно только от укрытия к укрытию в те моменты, когда дроны удаляются", - добавил он.

Воины бригады "Хартия" продолжают активно действовать в своей полосе.

"Особенно отличился штурмовой батальон иностранных добровольцев "РУГ" под командованием капитана Гамлета Авагяна. Российская 6-я армия пытается спасти окруженные российские подразделения в Купянске, пытаясь снова пробить наземный коридор, но атаки ежедневно отражаются со значительными потерями у врага", - подытожил Бутусов.

Что предшествовало?

Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.

Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.

После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.

12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.

В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.

