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Новини Бої на Куп’янському напрямку
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Зачистка Куп’янська від окупантів триває, солдати РФ ховаються у підвалах, - командир взводу безпілотних систем "Хартії" Бутусов

Бутусов розповів про бої в Куп’янську: росіяни ховаються у підвалах

Командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов розповів про роботу в Куп'янську.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На Різдво працювали у Куп'янську. Українські воїни чистять будинок за будинком попри шалений опір ворога. Ніде нема Путіна та Герасімова, які заявили про захоплення міста. Адже Путін сказав, що запросить у Куп'янськ іноземних журналістів - але і в цьому збрехав, сюди бояться зайти і російські генерали, і Z-блогери", - зазначив він.

Бутусов розповів про бої в Куп'янську: росіяни ховаються у підвалах

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За словами Бутусова, російські військові ховаються по підвалах та не переміщуються відкрито містом.

"Йде важка кропітка робота по їх пошуку та знищенню. У повітрі постійно російські дрони, тому пересування можливе тільки від укриття до укриття у ті моменти коли дрони віддаляються", - додав він.

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Воїни бригади "Хартія" продовжують активно діяти у своїй смузі.

Бутусов розповів про бої в Куп’янську: росіяни ховаються у підвалах

"Особливо відзначився штурмовий батальйон іноземних добровольців "РУГ" під командуванням капітана Гамлета Авагяна. Російська 6-та армія намагається врятувати оточені російські підрозділи у Куп'янську намагаючись знову пробити наземний коридор, але атаки щодня відбиваються зі значними втратами у ворога", - підсумував Бутусов.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.
  • Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.
  • Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.
  • 12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.
  • Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.

Дивіться: Воїни 77-ї бригади знищують малі піхотні групи окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Бутусов розповів про бої в Куп’янську: росіяни ховаються у підвалах

Автор: 

Бутусов Юрій (3672) Харківська область (2980) Куп’янський район (768) Куп’янськ (1126) корпус НГУ Хартія (75)
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Топ коментарі
+19
Дуже прошу , бережить себе!!
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31.12.2025 16:04 Відповісти
+13
Дезинфекція міста від комах - процес небезпечний, але необхідний.
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31.12.2025 16:13 Відповісти
+12
Самі потвори не живуть сусідам не дають. Іншому світу тупо брешуть і залякують.
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31.12.2025 16:13 Відповісти

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