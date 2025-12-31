Зачистка Куп’янська від окупантів триває, солдати РФ ховаються у підвалах, - командир взводу безпілотних систем "Хартії" Бутусов

Командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов розповів про роботу в Куп'янську.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"На Різдво працювали у Куп'янську. Українські воїни чистять будинок за будинком попри шалений опір ворога. Ніде нема Путіна та Герасімова, які заявили про захоплення міста. Адже Путін сказав, що запросить у Куп'янськ іноземних журналістів - але і в цьому збрехав, сюди бояться зайти і російські генерали, і Z-блогери", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командир взводу 13-ї бригади "Хартія" Бутусов закликає приєднатися для боротьби з операторами ворожих дронів. ВIДЕО

За словами Бутусова, російські військові ховаються по підвалах та не переміщуються відкрито містом.

"Йде важка кропітка робота по їх пошуку та знищенню. У повітрі постійно російські дрони, тому пересування можливе тільки від укриття до укриття у ті моменти коли дрони віддаляються", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Куп’янськ, Сіверськ, Покровськ, Запоріжжя | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Воїни бригади "Хартія" продовжують активно діяти у своїй смузі.

"Особливо відзначився штурмовий батальйон іноземних добровольців "РУГ" під командуванням капітана Гамлета Авагяна. Російська 6-та армія намагається врятувати оточені російські підрозділи у Куп'янську намагаючись знову пробити наземний коридор, але атаки щодня відбиваються зі значними втратами у ворога", - підсумував Бутусов.

Читайте: Росія перетворила колись мирний Куп’янськ на руїни, - 116 ОМБр. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.

Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.

Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.

12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.

Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.

Дивіться: Воїни 77-ї бригади знищують малі піхотні групи окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО