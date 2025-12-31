Зачистка Куп’янська від окупантів триває, солдати РФ ховаються у підвалах, - командир взводу безпілотних систем "Хартії" Бутусов
Командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов розповів про роботу в Куп'янську.
Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На Різдво працювали у Куп'янську. Українські воїни чистять будинок за будинком попри шалений опір ворога. Ніде нема Путіна та Герасімова, які заявили про захоплення міста. Адже Путін сказав, що запросить у Куп'янськ іноземних журналістів - але і в цьому збрехав, сюди бояться зайти і російські генерали, і Z-блогери", - зазначив він.
За словами Бутусова, російські військові ховаються по підвалах та не переміщуються відкрито містом.
"Йде важка кропітка робота по їх пошуку та знищенню. У повітрі постійно російські дрони, тому пересування можливе тільки від укриття до укриття у ті моменти коли дрони віддаляються", - додав він.
Воїни бригади "Хартія" продовжують активно діяти у своїй смузі.
"Особливо відзначився штурмовий батальйон іноземних добровольців "РУГ" під командуванням капітана Гамлета Авагяна. Російська 6-та армія намагається врятувати оточені російські підрозділи у Куп'янську намагаючись знову пробити наземний коридор, але атаки щодня відбиваються зі значними втратами у ворога", - підсумував Бутусов.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.
- Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.
- Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.
- 12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.
- Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.
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