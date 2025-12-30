Росія перетворила колись мирний Куп’янськ на руїни, - 116 ОМБр. ФОТОрепортаж

Військові показали, як зараз виглядає Куп'янськ на Харківщині, де ведуть бої українські захисники.

Світлини оприлюднила 116 ОМБр, передає Цензор.НЕТ.

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Куп'янськ

"Росія продовжує знищувати українські міста. На цих кадрах – колись затишний та мирний Купʼянськ, який росія перетворила на руїни та суцільне спустошення", - зазначили військові.













В Угрупованні об'єднаних сил заявили, що ситуація у Куп’янську позитивна, зачистка триватиме ще кілька тижнів.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.

Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.

Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.

12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.

Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.

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