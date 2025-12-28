РФ штурмує малими групами і масово застосовує дрони в Куп’янську, - командир взводу безпілотних систем "Хартії" Бутусов

Російські війська щодня намагаються малими групами просочуватися вглиб української оборони на Куп’янському напрямку, прагнучи перерізати логістику та ізолювати позиції ЗСУ. Основним засобом ураження ворога залишаються дрони, кількість яких подекуди перевищує число штурмовиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов розповів "УП Інтерв'ю".

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Ворог просочується малими групами

Як зазначає Бутусов, противник має перевагу в кількості штурмових підрозділів, які він може задіювати щоденно. І кожен день групами від 1 до 4 бійців, які розосереджуються, намагається просочитися на максимальну глибину наших бойових порядків, щоб перехопити наші логістичні маршрути та ізолювати позиції нашої оборони.

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Ворог тисне на всіх напрямках одночасно, робить нові отвори в газовій трубі. Зараз як мінімум є 8 точок в трубі, де вони вилазять на правому березі і намагаються там закріпитися. І вздовж берега також продовжує штурмові дії.

Дронів більше, ніж штурмовиків

Бутусов називає дрони основним засобом ураження у ворога на цьому напрямку. Вони застосовуються у великій кількості і операторів дронів, напевно, більше в окупантів на цьому напрямку, ніж штурмовиків.

"У повітрі війна має безпрецедентну напругу. При пересуванні в Куп'янську ворог над тобою завжди", - наголосив військовий.

За словами Бутусова, ворог намагається пробитися на Куп'янськ з півночі і створити стратегічний коридор.

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