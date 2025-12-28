РФ штурмует небольшими группами и массово применяет дроны в Купянске, - командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Бутусов

Российские войска ежедневно пытаются небольшими группами проникать вглубь украинской обороны на Купянском направлении, стремясь перерезать логистику и изолировать позиции ВСУ. Основным средством поражения врага остаются дроны, количество которых местами превышает число штурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов рассказал "УП Интервью".

Враг проникает небольшими группами

Как отмечает Бутусов, противник имеет преимущество в количестве штурмовых подразделений, которые он может задействовать ежедневно. И каждый день группами от 1 до 4 бойцов, которые рассредотачиваются, пытается просочиться на максимальную глубину наших боевых порядков, чтобы перехватить наши логистические маршруты и изолировать позиции нашей обороны.

Враг давит на всех направлениях одновременно, делает новые отверстия в газовой трубе. Сейчас, как минимум, есть 8 точек в трубе, где они вылезают на правом берегу и пытаются там закрепиться. И вдоль берега также продолжает штурмовые действия.

Дронов больше, чем штурмовиков

Бутусов называет дроны основным средством поражения у врага на этом направлении. Они применяются в большом количестве и операторов дронов, наверное, больше у оккупантов на этом направлении, чем штурмовиков.

"В воздухе война имеет беспрецедентное напряжение. При передвижении в Купянске враг над тобой всегда", - подчеркнул военный.

По словам Бутусова, враг пытается пробиться на Купянск с севера и создать стратегический коридор.

