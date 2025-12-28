РУС
Новости Бои на Купянском направлении
РФ штурмует небольшими группами и массово применяет дроны в Купянске, - командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Бутусов

Российские войска ежедневно пытаются небольшими группами проникать вглубь украинской обороны на Купянском направлении, стремясь перерезать логистику и изолировать позиции ВСУ. Основным средством поражения врага остаются дроны, количество которых местами превышает число штурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов рассказал "УП Интервью".

Враг проникает небольшими группами

Как отмечает Бутусов, противник имеет преимущество в количестве штурмовых подразделений, которые он может задействовать ежедневно. И каждый день группами от 1 до 4 бойцов, которые рассредотачиваются, пытается просочиться на максимальную глубину наших боевых порядков, чтобы перехватить наши логистические маршруты и изолировать позиции нашей обороны.

Смотрите также: Зачистка Купянска бойцами 2-го корпуса НГУ "Хартія". ВИДЕО

Враг давит на всех направлениях одновременно, делает новые отверстия в газовой трубе. Сейчас, как минимум, есть 8 точек в трубе, где они вылезают на правом берегу и пытаются там закрепиться. И вдоль берега также продолжает штурмовые действия.

Дронов больше, чем штурмовиков

Бутусов называет дроны основным средством поражения у врага на этом направлении. Они применяются в большом количестве и операторов дронов, наверное, больше у оккупантов на этом направлении, чем штурмовиков.

"В воздухе война имеет беспрецедентное напряжение. При передвижении в Купянске враг над тобой всегда", - подчеркнул военный. 

По словам Бутусова, враг пытается пробиться на Купянск с севера и создать стратегический коридор.

Читайте также: В Купянске находится около 100 оккупантов, отрезанных от снабжения, - "Хартія"

армия РФ (21760) Бутусов Юрий (4439) дроны (5845) Харьковская область (2087) Купянский район (593) Купянск (897)
Ворог по кількості дронів вже переважає ЗСУ, а по якості поки що відстає. І це закономірно, коли «У проєкті бюджету-2026 на зарплати військовим закладено щонайменше на 180 млрд грн менше, ніж у 2025 році. Поясню на простому прикладі. За останні чотири роки більшість професій - у державному секторі, бізнесі чи корпоративному середовищі - отримали підвищення зарплат на 60-70%. Але наш солдат, який виконує найнебезпечнішу й найважливішу роботу в країні, як отримував мінімальні 20 тисяч гривень, так і отримує - без права звільнитися, без можливості переведення, під постійним ризиком для життя. І замість того, щоб закласти збільшення, ми бачимо урізання».
Коли колосальні кошти йдуть не на оборону, ВПО, а на зєпропаганду, єдині марафони тощо ...
28.12.2025 10:09 Ответить
А в самому Куп'янску ось вже цілий місяць як залишалося, так і продовжує залишатися 200 безсмертних рашистів! Щось слова Юрія Бутусова разюче відрізняються від бадьоро-переможних повідомлень високого військового начальства! Бо два тижні тому начальство повідомляло, що ота горезвісна труба повністю виведена з ладу потужними бомбами - а насправді рашисти як просочувалися, так і продовжують по ній просочуватися у самий центр міста!
28.12.2025 10:19 Ответить
Ага, шось не сходится. Получается, не мы их штурмуем и выбиваем из Купянска, а они штурмуют нас, да еще и находясь в окружении))
28.12.2025 10:27 Ответить
короче: в Куп'янську йдуть міські бої.
28.12.2025 10:56 Ответить
 
 