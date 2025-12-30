Россия превратила некогда мирный Купянск в руины, - 116 ОМБр. ФОТОРЕПОРТАЖ

Военные показали, как сейчас выглядит Купянск в Харьковской области, где ведут бои украинские защитники.

Фотографии обнародовала 116 ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

Купянск

"Россия продолжает уничтожать украинские города. На этих кадрах – некогда уютный и мирный Купянск, который Россия превратила в руины и сплошное опустошение", – отметили военные.













В Обоединенных силах заявили, что ситуация в Купянске положительная, зачистка продлится еще несколько недель.

Что предшествовало?

Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.

Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.

После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.

12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.

В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.

