Россия превратила некогда мирный Купянск в руины, - 116 ОМБр. ФОТОРЕПОРТАЖ
Военные показали, как сейчас выглядит Купянск в Харьковской области, где ведут бои украинские защитники.
Фотографии обнародовала 116 ОМБр, передает Цензор.НЕТ.
Купянск
"Россия продолжает уничтожать украинские города. На этих кадрах – некогда уютный и мирный Купянск, который Россия превратила в руины и сплошное опустошение", – отметили военные.
В Обоединенных силах заявили, что ситуация в Купянске положительная, зачистка продлится еще несколько недель.
Что предшествовало?
- Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
- Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
- После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
- 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
- В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.
А де всі "борці за права Українців"? Де ті що "бачать свавілля тцк"?
Де ті всі коментатори...... а я скажу Де- седять на швабрі на засрашці й під такими новинами їмикуратор писати забороняє .