Новости Бои на Купянском направлении
1 954 3

Россия превратила некогда мирный Купянск в руины, - 116 ОМБр. ФОТОРЕПОРТАЖ

Военные показали, как сейчас выглядит Купянск в Харьковской области, где ведут бои украинские защитники.

Фотографии обнародовала 116 ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

Купянск

"Россия продолжает уничтожать украинские города. На этих кадрах – некогда уютный и мирный Купянск, который Россия превратила в руины и сплошное опустошение", – отметили военные.

В Обоединенных силах заявили, что ситуация в Купянске положительная, зачистка продлится еще несколько недель.

Что предшествовало?

  • Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
  • Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
  • После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
  • 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
  • В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.

Харьковская область (2094) Купянский район (599) Купянск (901)
