Ситуація біля Куп’янська: Росіяни намагаються форсувати річку Оскіл, - Трегубов
Російські війська намагаються переправлятися через річки Оскіл поблизу Куп’янська. Однак українські сили утримують ситуацію під контролем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в телеефірі заявив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.
Ситуація в Куп’янську
Так, Трегубов зазначив, що в межах самого Куп’янська річка не створює серйозної перешкоди, адже українські військові утримують обидва береги.
"В околицях Куп’янська Оскіл фактично не грає ролі - наші війська стоять по обидва боки річки", - пояснив він.
Росіяни використовують зимові умови
Водночас північніше міста ситуація складніша. Там російські війська використовують зимові умови, щоб намагатися форсувати водну перешкоду.
"Коли на річці з’являється крига, вони намагаються переправлятися, і, на жаль, інколи це їм вдається", - додав він.
Однак, за словами Трегубова, загальна обстановка на північ від Куп’янська залишається відносно стабільною.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.
- Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.
- Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.
- 12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.
- Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.
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