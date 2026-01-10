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Новини Бої на Куп’янському напрямку
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Ситуація біля Куп’янська: Росіяни намагаються форсувати річку Оскіл, - Трегубов

Ситуація біля Куп’янська

Російські війська намагаються переправлятися через річки Оскіл поблизу Куп’янська. Однак українські сили утримують ситуацію під контролем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в телеефірі заявив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

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Ситуація в Куп’янську

Так, Трегубов зазначив, що в межах самого Куп’янська річка не створює серйозної перешкоди, адже українські військові утримують обидва береги.

"В околицях Куп’янська Оскіл фактично не грає ролі - наші війська стоять по обидва боки річки", - пояснив він.

Росіяни використовують зимові умови

Водночас північніше міста ситуація складніша. Там російські війська використовують зимові умови, щоб намагатися форсувати водну перешкоду.

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"Коли на річці з’являється крига, вони намагаються переправлятися, і, на жаль, інколи це їм вдається", - додав він.

Однак, за словами Трегубова, загальна обстановка на північ від Куп’янська залишається відносно стабільною.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.
  • Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.
  • Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.
  • 12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.
  • Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.

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бойові дії (6147) Харківська область (3034) Куп’янськ (1131) Оскіл річка (60)
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