Українська авіація завдала удару по оточених окупантах у центральній лікарні Куп’янська. ВIДЕО
Українська авіація завдала прицільного удару по російських окупаційних військах, які перебували в будівлі центральної лікарні Куп’янська Харківської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на момент ураження окупанти перебували в оточенні українських сил. Удар було завдано після підтвердження присутності противника та з урахуванням бойової обстановки.
Топ коментарі
+44 Деніс Войцеховський
показати весь коментар08.01.2026 10:51 Відповісти Посилання
+26 Поділля16
показати весь коментар08.01.2026 10:50 Відповісти Посилання
+25 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар08.01.2026 10:50 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль