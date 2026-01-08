Українська авіація завдала удару по оточених окупантах у центральній лікарні Куп’янська. ВIДЕО

Українська авіація завдала прицільного удару по російських окупаційних військах, які перебували в будівлі центральної лікарні Куп’янська Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на момент ураження окупанти перебували в оточенні українських сил. Удар було завдано після підтвердження присутності противника та з урахуванням бойової обстановки.

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