РФ намагається створити умови для просування до Куп’янська, але безрезультатно, - Трегубов

Війська РФ вчиняють спроби прорватися до Куп’янська в Харківській області, але наразі вони залишаються безрезультатними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

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РФ тисне в районі лівобережжя

"Росія зосередила основні зусилля на лівому березі річки Оскіл, намагаючись створити умови для подальшого просування у напрямку Куп’янська", - повідомив Трегубов.

Він зазначив, що йдеться не про відновлення позицій на північ від міста, а саме про інтенсивний тиск у районі лівобережжя. Водночас російські підрозділи неодноразово намагалися зайти в сам Куп’янськ невеликими групами.

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"Вони пускали групи інфільтрації безпосередньо в місто, але ті туди просто не проходять", - наголосив він.

Спроби росіян не мають успіху

За його словами, якби противник мав хоча б частковий успіх, то не втратив би закріплення у Куп’янську, яке мав ще два місяці тому.

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"Всі спроби росіян повернутися в місто наразі залишаються безрезультатними", - наголосив Трегубов.

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