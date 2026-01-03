РФ намагається створити умови для просування до Куп’янська, але безрезультатно, - Трегубов
Війська РФ вчиняють спроби прорватися до Куп’янська в Харківській області, але наразі вони залишаються безрезультатними.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.
РФ тисне в районі лівобережжя
"Росія зосередила основні зусилля на лівому березі річки Оскіл, намагаючись створити умови для подальшого просування у напрямку Куп’янська", - повідомив Трегубов.
Він зазначив, що йдеться не про відновлення позицій на північ від міста, а саме про інтенсивний тиск у районі лівобережжя. Водночас російські підрозділи неодноразово намагалися зайти в сам Куп’янськ невеликими групами.
"Вони пускали групи інфільтрації безпосередньо в місто, але ті туди просто не проходять", - наголосив він.
Спроби росіян не мають успіху
За його словами, якби противник мав хоча б частковий успіх, то не втратив би закріплення у Куп’янську, яке мав ще два місяці тому.
"Всі спроби росіян повернутися в місто наразі залишаються безрезультатними", - наголосив Трегубов.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.
- Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.
- Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.
- 12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.
- Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.
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