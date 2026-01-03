РФ пытается создать условия для продвижения к Купянску, но безрезультатно, - Трегубов

Войска РФ предпринимают попытки прорваться в Купянск на Харьковщине, но пока они остаются безрезультатными.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

РФ давит в районе левого берега

"Россия сосредоточила основные усилия на левом берегу реки Оскол, пытаясь создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Купянска", - сообщил Трегубов.

Он отметил, что речь идет не о восстановлении позиций к северу от города, а именно об интенсивном давлении в районе левого берега. В то же время российские подразделения неоднократно пытались зайти в сам Купянск небольшими группами.

"Они пускали группы инфильтрации непосредственно в город, но те туда просто не проходят", - подчеркнул он.

Попытки россиян не увенчались успехом

По его словам, если бы противник имел хотя бы частичный успех, то не потерял бы закрепление в Купянске, которое имел еще два месяца назад.

"Все попытки россиян вернуться в город пока остаются безрезультатными", - подчеркнул Трегубов.

Что предшествовало?