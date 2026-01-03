РУС
Новости Бои на Купянском направлении
РФ пытается создать условия для продвижения к Купянску, но безрезультатно, - Трегубов

Ситуация в Купянске

Войска РФ предпринимают попытки прорваться в Купянск на Харьковщине, но пока они остаются безрезультатными.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

РФ давит в районе левого берега

"Россия сосредоточила основные усилия на левом берегу реки Оскол, пытаясь создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Купянска", - сообщил Трегубов.

Он отметил, что речь идет не о восстановлении позиций к северу от города, а именно об интенсивном давлении в районе левого берега. В то же время российские подразделения неоднократно пытались зайти в сам Купянск небольшими группами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зачистка Купянска от оккупантов продолжается, солдаты РФ прячутся в подвалах, - командир взвода беспилотных систем "Хартии" Бутусов

"Они пускали группы инфильтрации непосредственно в город, но те туда просто не проходят", - подчеркнул он.

Попытки россиян не увенчались успехом 

По его словам, если бы противник имел хотя бы частичный успех, то не потерял бы закрепление в Купянске, которое имел еще два месяца назад.

Смотрите также: Россия превратила некогда мирный Купянск в руины, - 116 ОМБр. ФОТОрепортаж

"Все попытки россиян вернуться в город пока остаются безрезультатными", - подчеркнул Трегубов.

Что предшествовало?

  • Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
  • Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
  • После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
  • 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
  • В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.

Автор: 

боевые действия (5396) Купянск (904)
Для початку треба створити капітальні бетонні укриття щоб не було приводу кацапам йти, але вони наче й є і водночас їх нема.
03.01.2026 18:06 Ответить
"Війська РФ вчиняють спроби прорватися до Куп'янська"
Тупін з дуру бовкнув "Куп'янськ наш", а тепер простим оркам треба дохнуть)
03.01.2026 18:17 Ответить
Коментатор херов.
03.01.2026 18:47 Ответить
 
 