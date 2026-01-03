РФ пытается создать условия для продвижения к Купянску, но безрезультатно, - Трегубов
Войска РФ предпринимают попытки прорваться в Купянск на Харьковщине, но пока они остаются безрезультатными.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
РФ давит в районе левого берега
"Россия сосредоточила основные усилия на левом берегу реки Оскол, пытаясь создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Купянска", - сообщил Трегубов.
Он отметил, что речь идет не о восстановлении позиций к северу от города, а именно об интенсивном давлении в районе левого берега. В то же время российские подразделения неоднократно пытались зайти в сам Купянск небольшими группами.
"Они пускали группы инфильтрации непосредственно в город, но те туда просто не проходят", - подчеркнул он.
Попытки россиян не увенчались успехом
По его словам, если бы противник имел хотя бы частичный успех, то не потерял бы закрепление в Купянске, которое имел еще два месяца назад.
"Все попытки россиян вернуться в город пока остаются безрезультатными", - подчеркнул Трегубов.
Что предшествовало?
- Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
- Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
- После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
- 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
- В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.
