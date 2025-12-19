Польща могла б надати МіГи Україні в обмін на антидронові технології, - Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що країна могла б обміняти МіГ для України на антидронові технології.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час спілкування із журналістами.

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Що відомо?

"Хочу нагадати, що обсяг моїх обов'язків - дбати про інтереси польських солдатів, особливо цих із Мальборка, які задумуються, що буде з МіГами.

Натомість у цій залежності, в якій ми знаходимося, – і ця зустріч є доказом цього – ми шукаємо стратегічного, симетричного партнерства. Цей обмін МіГів на антидронові системи не суперечить нашій політиці", - сказав польський лідер.

За словами Навроцького, після вирішення формальних питань, ймовірно, це питання буде вирішено.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни.

Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед країн, які допомагають Україні, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна.

Міноборони заявило, що Польща може передати Україні 6-8 винищувачів МіГ-29

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