Польща могла б надати МіГи Україні в обмін на антидронові технології, - Навроцький
Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що країна могла б обміняти МіГ для України на антидронові технології.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час спілкування із журналістами.
Що відомо?
"Хочу нагадати, що обсяг моїх обов'язків - дбати про інтереси польських солдатів, особливо цих із Мальборка, які задумуються, що буде з МіГами.
Натомість у цій залежності, в якій ми знаходимося, – і ця зустріч є доказом цього – ми шукаємо стратегічного, симетричного партнерства. Цей обмін МіГів на антидронові системи не суперечить нашій політиці", - сказав польський лідер.
За словами Навроцького, після вирішення формальних питань, ймовірно, це питання буде вирішено.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.
- Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни.
- Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед країн, які допомагають Україні, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна.
- Міноборони заявило, що Польща може передати Україні 6-8 винищувачів МіГ-29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
афігєть!
технології на металобрухт?
люстерко з намистом замість золота?