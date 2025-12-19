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Новини Потреба України в польських МіГ-29
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Польща могла б надати МіГи Україні в обмін на антидронові технології, - Навроцький

МіГи для України: Навроцький не виключає можливість обміну

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що країна могла б обміняти МіГ для України на антидронові технології.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час спілкування із журналістами.

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Що відомо?

"Хочу нагадати, що обсяг моїх обов'язків - дбати про інтереси польських солдатів, особливо цих із Мальборка, які задумуються, що буде з МіГами.

Натомість у цій залежності, в якій ми знаходимося, – і ця зустріч є доказом цього – ми шукаємо стратегічного, симетричного партнерства. Цей обмін МіГів на антидронові системи не суперечить нашій політиці", - сказав польський лідер.

За словами Навроцького, після вирішення формальних питань, ймовірно, це питання буде вирішено.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.
  • Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.
  • Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни.
  • Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед країн, які допомагають Україні, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна.
  • Міноборони заявило, що Польща може передати Україні 6-8 винищувачів МіГ-29

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авіація (4303) Польща (9506) Навроцький Кароль (194)
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Топ коментарі
+13
Тобто новітні технології в обмін на списані МІГи?
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19.12.2025 15:29 Відповісти
+5
навротський взагалі відсталий дегенерат?
афігєть!
технології на металобрухт?
люстерко з намистом замість золота?
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19.12.2025 15:30 Відповісти
+5
Польща отримала від Заходу завдяки поляку Папі Римському більше трильйона доларів прямих інвестицій. Ми з поляками в абсолютно різних "світах"... Українські "Січові стрільці" буквально врятували Польщу від поневолення совєтами. Чим віддячили поляки українцям? Полонізацією та репресіями. Хто почав "волинську різанину"? Поляки разом з німецькими фашистами, але сьогодні поляки предявляють якісь висмоктані з пальця претензії саме до українців. Хто ініціював операцію з примусового виселення українців з їх історичних земель протягом операції "Вісла"? Теж поляки... Вони намагаються за прикладом євреїв оголосити себе "жертвою" в Другій Світовій і отримати якісь репарації та вибачення від українців за те що самі спровокували, бо німці їм вже скрутили їм велику дулю в наглі пики. Але дурний гонор до добра не приведе... Закликаю українців покинути Польщу.
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19.12.2025 15:56 Відповісти

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