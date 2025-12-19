Україна пропонує Польщі консультації щодо захисту від дронів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Польщі консультації щодо захисту від дронів.
Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ у Польщі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Україна пропонує Польщі консультації щодо захисту від дронів. Ми знаємо, як відбиватися від кожного з усіх існуючих типів дронів, які має Росія, які можуть бути застосовані проти наших сусідів. Проти Польщі, проти інших націй", - сказав він.
За словами Зеленського, Україна готова й надалі підтримувати безпековий діалог із Польщею.
"Зважаючи на загрози з території Білорусі. Україна може запропонувати співпрацю у питанні безпеки на морі. Це важливо з точки зору польських позицій у Балтійському морі. Ми готові продемонструвати наші виробничі, наші безпекові можливості, які маємо", - додав президент.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Зеленський прибув із візитом до Польщі.
- Відомо, що Зеленський вперше зустрівся із Навроцьким.
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