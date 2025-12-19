Україна пропонує Польщі консультації щодо захисту від дронів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Польщі консультації щодо захисту від дронів.

Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ у Польщі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Україна пропонує Польщі консультації щодо захисту від дронів. Ми знаємо, як відбиватися від кожного з усіх існуючих типів дронів, які має Росія, які можуть бути застосовані проти наших сусідів. Проти Польщі, проти інших націй", - сказав він.

За словами Зеленського, Україна готова й надалі підтримувати безпековий діалог із Польщею.

"Зважаючи на загрози з території Білорусі. Україна може запропонувати співпрацю у питанні безпеки на морі. Це важливо з точки зору польських позицій у Балтійському морі. Ми готові продемонструвати наші виробничі, наші безпекові можливості, які маємо", - додав президент.

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Що передувало?