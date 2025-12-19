Украина предлагает Польше консультации по защите от дронов, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила Польше консультации по защите от дронов.
Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ в Польше, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Украина предлагает Польше консультации по защите от дронов. Мы знаем, как отражать каждый из всех существующих типов дронов, которые есть у России и которые могут быть применены против наших соседей. Против Польши, против других наций", - сказал он.
По словам Зеленского, Украина готова и в дальнейшем поддерживать диалог с Польшей по вопросам безопасности.
"Учитывая угрозы с территории Беларуси. Украина может предложить сотрудничество в вопросе безопасности на море. Это важно с точки зрения польских позиций в Балтийском море. Мы готовы продемонстрировать наши производственные, наши возможности в области безопасности, которые у нас есть", - добавил президент.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с визитом в Польшу.
- Известно, что Зеленский впервые встретился с Навроцким.
