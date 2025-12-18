РУС
Новости
978 15

Зеленский прибыл в Польшу: запланирована встреча с Навроцким

Зеленский прибыл в Польшу 18 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 декабря, прибыл в Польшу с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Запланированные встречи

Зеленского по прибытии в Варшаву встретили представители польской стороны и посол Украины в Польше Василий Боднар.

В рамках визита в страну президент Украины, среди прочего, проведет первую двустороннюю встречу с новым польским лидером Каролем Навроцким.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Навроцкий обсудят вопросы безопасности, экономики и истории, - канцелярия президента Польши

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.
  • В канцелярии польского лидера заявляли, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует совершать визит в Украину, однако не исключает возможности такой поездки в будущем - после того, как Киев примет "необходимые решения".
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский выразил готовность приехать в Польшу на встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, когда получит соответствующее приглашение.
  • В Польше сообщили, что работают над датой визита украинского президента Владимира Зеленского и встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.

Читайте также: Навроцкий надеется на визит Зеленского в Варшаву

Автор: 

визит (3205) Зеленский Владимир (23053) Польша (9077) Навроцкий Кароль (107)
Топ комментарии
+3
Ну главное снова не начинать капаться в могилах, сначала надо ******** на ноль помножить.
показать весь комментарий
18.12.2025 19:27 Ответить
+1
Вова! ти тільки не бикуй.... Думай за державу!
показать весь комментарий
18.12.2025 19:51 Ответить
+1
Йому немає чим думати! Теоретично голова є, а практично думати не може!
показать весь комментарий
18.12.2025 19:55 Ответить
***** і так поганим відносинам
показать весь комментарий
18.12.2025 19:17 Ответить
DW
На тлі конфлікту США з ПАР Польща, яка увійшла до 20-ки найбільших економік світу, отримала шанс заявити про себе на світовій арені: участь у саміті G20 як спостерігача може стати початком її нової геополітичної ролі.
показать весь комментарий
18.12.2025 19:17 Ответить
Для економіки Польщі це був неймовірний шлях.
За останні два десятиліття країна перетворилася з середньорозвиненої посткомуністичної держави на одну з економік Європи, що зростають найшвидше.
Цьому сприяли як внутрішні причини - процвітаючий виробничий сектор і галузь обслуговування, великий внутрішній попит, так і зовнішні - у вигляді інвестиційної підтримки з боку Європейського Союзу.
показать весь комментарий
18.12.2025 19:18 Ответить
Зе б досі поводився з Навроцьким як з шісткою, якби Сікорський йому не дав пенделя.
показать весь комментарий
18.12.2025 19:25 Ответить
показать весь комментарий
18.12.2025 19:29 Ответить
Геть зеленого мародера з терріторії Европи - там стіки крові українців на йього всьому тілі. Досить кормити йього та йього міндичей. ЗСУ захлинається від крові з таким керівником.
показать весь комментарий
18.12.2025 19:45 Ответить
Чого ж це,на фото лише верхня частина зображення?
Показуйте в повний зріст,як він в рейтузах подорожує світом..
показать весь комментарий
18.12.2025 19:50 Ответить
Вова! ти тільки не бикуй.... Думай за державу!
показать весь комментарий
18.12.2025 19:51 Ответить
Йому немає чим думати! Теоретично голова є, а практично думати не може!
показать весь комментарий
18.12.2025 19:55 Ответить
у нього ще є 5-6, ой 4-5 дефективних менеджеров (дЄрмак пішов) - і Литвин міг би текст "накидати" на перспективу...)))
показать весь комментарий
18.12.2025 20:04 Ответить
Миллиарды просырает на своих бесконечных вояжах.
показать весь комментарий
18.12.2025 19:54 Ответить
та то по дорозі...
"Чебурек" за місяць в 10-ти кратному розмірі палива не літак спалив на реверс "Європа - США"
показать весь комментарий
18.12.2025 19:57 Ответить
ну щось на зустрічі зіграє на піаніно.... з раннього...
показать весь комментарий
18.12.2025 19:58 Ответить
Хоть би зеленський та «не забув» ПОКАРАТИ мародерів на крові, отих КабМіндічів з Урядового кварталу!! Бо Свириденчиха, лише тихо лупає очима, за Регламентом КМУ, і повний параліч!!!
показать весь комментарий
18.12.2025 20:19 Ответить
 
 