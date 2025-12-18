Зеленский прибыл в Польшу: запланирована встреча с Навроцким

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 декабря, прибыл в Польшу с официальным визитом.

Запланированные встречи

Зеленского по прибытии в Варшаву встретили представители польской стороны и посол Украины в Польше Василий Боднар.

В рамках визита в страну президент Украины, среди прочего, проведет первую двустороннюю встречу с новым польским лидером Каролем Навроцким.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.

В канцелярии польского лидера заявляли, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует совершать визит в Украину, однако не исключает возможности такой поездки в будущем - после того, как Киев примет "необходимые решения".

В свою очередь президент Владимир Зеленский выразил готовность приехать в Польшу на встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, когда получит соответствующее приглашение.

В Польше сообщили, что работают над датой визита украинского президента Владимира Зеленского и встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.

