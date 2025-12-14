Зеленский и Навроцкий обсудят вопросы безопасности, экономики и истории, - канцелярия президента Польши

Канцелярия президента Польши подтвердила, что глава украинского государства приглашен с официальным визитом в Варшаву 19 декабря. Во время встречи Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий планируют обсудить темы безопасности, экономического сотрудничества и исторические вопросы.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что будут обсуждать?

"Канцелярия президента Республики Польша предложила украинской стороне встречу президентов Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского 19 декабря в Варшаве. Детали запланированного визита пока уточняются. Основными темами переговоров, которые состоятся в Варшаве, будут вопросы безопасности, экономики и истории", - написал Лескевич.

Ранее сообщалось, что Зеленский совершит визит в Польшу 19 декабря.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.

В канцелярии польского лидера заявляли, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует совершать визит в Украину, однако не исключает возможности такой поездки в дальнейшем - после того, как Киев примет "необходимые решения".

В свою очередь президент Владимир Зеленский выразил готовность приехать в Польшу на встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, когда получит соответствующее приглашение.

В Польше сообщили, что работают над датой визита украинского президента Владимира Зеленского и встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.

