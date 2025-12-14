РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9337 посетителей онлайн
Новости Встреча Навроцкого и Зеленского
490 23

Зеленский и Навроцкий обсудят вопросы безопасности, экономики и истории, - канцелярия президента Польши

Зеленский и Навроцкий

Канцелярия президента Польши подтвердила, что глава украинского государства приглашен с официальным визитом в Варшаву 19 декабря. Во время встречи Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий планируют обсудить темы безопасности, экономического сотрудничества и исторические вопросы.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что будут обсуждать?

"Канцелярия президента Республики Польша предложила украинской стороне встречу президентов Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского 19 декабря в Варшаве. Детали запланированного визита пока уточняются. Основными темами переговоров, которые состоятся в Варшаве, будут вопросы безопасности, экономики и истории", - написал Лескевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский может встретиться с президентом Польши еще до конца года, - Боднар

Ранее сообщалось, что Зеленский совершит визит в Польшу 19 декабря.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.
  • В канцелярии польского лидера заявляли, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует совершать визит в Украину, однако не исключает возможности такой поездки в дальнейшем - после того, как Киев примет "необходимые решения".
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский выразил готовность приехать в Польшу на встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, когда получит соответствующее приглашение.
  • В Польше сообщили, что работают над датой визита украинского президента Владимира Зеленского и встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.

Читайте также: В Польше работают над датой встречи Навроцкого и Зеленского

Автор: 

Зеленский Владимир (22968) Польша (9066) Навроцкий Кароль (103)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Що це безтолкове чмо буде обговорювати, якщо воно в цих питаннях, як і у всьому іншому, повний нуль.
показать весь комментарий
14.12.2025 17:04 Ответить
+3
Пішов нахер зі своєю історією, ти за неї майбутнє Польші про **** добень.
показать весь комментарий
14.12.2025 17:07 Ответить
+3
Навроцький буде змагатися зі знань по історії з куйлом . Батл
показать весь комментарий
14.12.2025 17:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто б сумнівався - історії
показать весь комментарий
14.12.2025 17:02 Ответить
.... та історії.

польських печенігів-половців полоскати будуть.

.
показать весь комментарий
14.12.2025 17:11 Ответить
а якщо знову через Волинь ..... ?

то що наврочений скаже: "Так діставайся тоді ти, Україна, кацапам ?"

.
показать весь комментарий
14.12.2025 17:16 Ответить
Навроцький буде змагатися зі знань по історії з куйлом . Батл
показать весь комментарий
14.12.2025 17:17 Ответить
Що це безтолкове чмо буде обговорювати, якщо воно в цих питаннях, як і у всьому іншому, повний нуль.
показать весь комментарий
14.12.2025 17:04 Ответить
Він візьме з собою збірку казок.
показать весь комментарий
14.12.2025 17:10 Ответить
Пішов нахер зі своєю історією, ти за неї майбутнє Польші про **** добень.
показать весь комментарий
14.12.2025 17:07 Ответить
Постійно їздити через Польщу, літати із аеропортів Польщі і не завітати до Президента Польщі раніше - це як проїхати будинок тещі коли прямуєш до своєї матері і батька!
показать весь комментарий
14.12.2025 17:08 Ответить
...історики...

Тьху на цього польського покидька, що піднімає такі питання саме зраз.

На Польщу чекає нова кацапська окупація.
показать весь комментарий
14.12.2025 17:08 Ответить
Мабуть ти письменник, бо голова щоб в неї їсти. Якщо окупують Польщу, то де буде Україна
показать весь комментарий
14.12.2025 17:12 Ответить
Не "тикайте" незнайомій людині як якийсь кацапський покидьок.

з блаЗЄнськими та 73% ідіотів України може не стати. Та з допомогою Польщі кацапам. Бо що це, як не допомога? Це "навроцьке" шовіністичне ніщо, яке вирішило взятися за "історію", коли в сусіда горить хата?
показать весь комментарий
14.12.2025 17:27 Ответить
Це тобі на гівномарафоні розповіли ,що Польщу чекає кацапська окупація ? Польща в 1920 році відстояла незалежність , а Україна її просрала ,так що не потрібно лякати поляків ,вже лякані і не бояться.
показать весь комментарий
14.12.2025 17:39 Ответить
Згідна, що там вже поляків лякати, вони вже конкретно всикаються і всираються
показать весь комментарий
14.12.2025 17:48 Ответить
Перш ніж за когось казати ,що він "всирається і всцикається " потрібно подивитись на себе в дзеркало ,Польща не мала незалежності лише з 1795 по 1918 і з 1939 по 1945 рік , а так завжди є незалежною державою ,а коли Україна мала незалежність до 1991 року ,в ранньому середньовіччі ,чи квазідержавність періоду Гетьманщини в 1650-х роках і в 1918-20 роках і все !
показать весь комментарий
14.12.2025 17:56 Ответить
Історична шизофренія продовжується.
Як і у йухла.
"Совпаденіє"?
показать весь комментарий
14.12.2025 17:20 Ответить
Історію? Хто?! О то недоучене і недолуге з криворіжської підворітні?
О то, в якого в одному реченні три думки і всі три незакінчені. І воно щось там про нашу історію?
От, курва, обговорить воно...
показать весь комментарий
14.12.2025 17:33 Ответить
Да ,янєлох боневтікович ще той економіст і історик ,почне як путлєр про печенігів Навроцькому розповідати.
показать весь комментарий
14.12.2025 17:36 Ответить
Та нічого він розповідати не буде. То для нього все темний ліс, в тому він тями не має. От що найгірше.
Щоб вести дисукісю на якусь тему, треба мати знання, свої переконання, вміти переконувати опонента... Хто?! О то недолуге, яке граї роль і озвучує те, що йому по-сценарю написано. І все!
От якби хреном на роялі зіграти, то його.
показать весь комментарий
14.12.2025 17:42 Ответить
Розмова буде така:
Н чи була волинська різня?
З не було!
Н чи знали ви про Міндіча і корупцію
З може й щось і було тільке мене тоді не було
показать весь комментарий
14.12.2025 17:40 Ответить
Іспанський сором. Зазвичай обдовбане , та історія , несумісні речі...
показать весь комментарий
14.12.2025 17:43 Ответить
Та чого ви трампутлер розповідав в Італії. що USA та Італія союзники з часів древнього Риму, і норм. Правда той хто переводив чуть не здурів...
показать весь комментарий
14.12.2025 17:47 Ответить
 
 