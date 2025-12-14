Зеленский и Навроцкий обсудят вопросы безопасности, экономики и истории, - канцелярия президента Польши
Канцелярия президента Польши подтвердила, что глава украинского государства приглашен с официальным визитом в Варшаву 19 декабря. Во время встречи Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий планируют обсудить темы безопасности, экономического сотрудничества и исторические вопросы.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что будут обсуждать?
"Канцелярия президента Республики Польша предложила украинской стороне встречу президентов Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского 19 декабря в Варшаве. Детали запланированного визита пока уточняются. Основными темами переговоров, которые состоятся в Варшаве, будут вопросы безопасности, экономики и истории", - написал Лескевич.
Ранее сообщалось, что Зеленский совершит визит в Польшу 19 декабря.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что приглашает и ожидает главу Украины Владимира Зеленского в Варшаве.
- В канцелярии польского лидера заявляли, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует совершать визит в Украину, однако не исключает возможности такой поездки в дальнейшем - после того, как Киев примет "необходимые решения".
- В свою очередь президент Владимир Зеленский выразил готовность приехать в Польшу на встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, когда получит соответствующее приглашение.
- В Польше сообщили, что работают над датой визита украинского президента Владимира Зеленского и встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.
польських печенігів-половців полоскати будуть.
.
то що наврочений скаже: "Так діставайся тоді ти, Україна, кацапам ?"
.
Тьху на цього польського покидька, що піднімає такі питання саме зраз.
На Польщу чекає нова кацапська окупація.
з блаЗЄнськими та 73% ідіотів України може не стати. Та з допомогою Польщі кацапам. Бо що це, як не допомога? Це "навроцьке" шовіністичне ніщо, яке вирішило взятися за "історію", коли в сусіда горить хата?
Як і у йухла.
"Совпаденіє"?
О то, в якого в одному реченні три думки і всі три незакінчені. І воно щось там про нашу історію?
От, курва, обговорить воно...
Щоб вести дисукісю на якусь тему, треба мати знання, свої переконання, вміти переконувати опонента... Хто?! О то недолуге, яке граї роль і озвучує те, що йому по-сценарю написано. І все!
От якби хреном на роялі зіграти, то його.
Н чи була волинська різня?
З не було!
Н чи знали ви про Міндіча і корупцію
З може й щось і було тільке мене тоді не було