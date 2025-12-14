Зеленський та Навроцький обговорять питання безпеки, економіки та історії, - канцелярія президента Польщі

Канцелярія президента Польщі підтвердила, що главу Української держави запросили з офіційним візитом до Варшави 19 грудня. Під час зустрічі Володимир Зеленський і Кароль Навроцький планують обговорити теми безпеки, економічної співпраці та історичних питань.

Про це повідомив речник президента Польщі Рафал Леськевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що обговорюватимуть?

"Канцелярія президента Республіки Польща запропонувала українській стороні зустріч президентів Кароля Навроцького і Володимира Зеленського 19 грудня у Варшаві. Деталі запланованого візиту наразі уточнюються. Основними темами переговорів, які відбудуться у Варшаві, будуть питання безпеки, економіки та історії", - написав Леськевич.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський здійснить візит до Польщі 19 грудня.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що запрошує й очікує на очільника України Володимира Зеленського у Варшаві.

У канцелярії польського лідера заявляли, що президент Польщі Кароль Навроцький наразі не планує здійснювати візит до України, однак не відкидає можливості такої поїздки в подальшому - після того, як Київ ухвалить "необхідні рішення".

Своєю чергою президент Володимир Зеленський висловив готовність приїхати до Польщі на зустріч з президентом Польщі Каролем Навроцьким, коли отримає відповідне запрошення.

У Польщі повідомили, що працюють над датою візиту українського президента Володимира Зеленського та зустрічі із президентом Польщі Каролем Навроцьким.

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