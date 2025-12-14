Зеленський та Навроцький обговорять питання безпеки, економіки та історії, - канцелярія президента Польщі
Канцелярія президента Польщі підтвердила, що главу Української держави запросили з офіційним візитом до Варшави 19 грудня. Під час зустрічі Володимир Зеленський і Кароль Навроцький планують обговорити теми безпеки, економічної співпраці та історичних питань.
Про це повідомив речник президента Польщі Рафал Леськевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що обговорюватимуть?
"Канцелярія президента Республіки Польща запропонувала українській стороні зустріч президентів Кароля Навроцького і Володимира Зеленського 19 грудня у Варшаві. Деталі запланованого візиту наразі уточнюються. Основними темами переговорів, які відбудуться у Варшаві, будуть питання безпеки, економіки та історії", - написав Леськевич.
Раніше повідомлялося, що Зеленський здійснить візит до Польщі 19 грудня.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що запрошує й очікує на очільника України Володимира Зеленського у Варшаві.
- У канцелярії польського лідера заявляли, що президент Польщі Кароль Навроцький наразі не планує здійснювати візит до України, однак не відкидає можливості такої поїздки в подальшому - після того, як Київ ухвалить "необхідні рішення".
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський висловив готовність приїхати до Польщі на зустріч з президентом Польщі Каролем Навроцьким, коли отримає відповідне запрошення.
- У Польщі повідомили, що працюють над датою візиту українського президента Володимира Зеленського та зустрічі із президентом Польщі Каролем Навроцьким.
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