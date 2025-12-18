Зеленський прибув до Польщі: запланована зустріч із Навроцьким
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 грудня, прибув до Польщі з офіційним візитом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Заплановані зустрічі
Зеленського під час прибуття до Варшави зустріли представники польської сторони та посол України в Польщі Василь Боднар.
У межах візиту до країни президент України, серед іншого, проведе першу двосторонню зустріч із новим польським лідером Каролем Навроцьким.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що запрошує й очікує на очільника України Володимира Зеленського у Варшаві.
- У канцелярії польського лідера заявляли, що президент Польщі Кароль Навроцький наразі не планує здійснювати візит до України, однак не відкидає можливості такої поїздки надалі - після того, як Київ ухвалить "необхідні рішення".
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський висловив готовність приїхати до Польщі на зустріч з президентом Польщі Каролем Навроцьким, коли отримає відповідне запрошення.
- У Польщі повідомили, що працюють над датою візиту українського президента Володимира Зеленського та зустрічі із президентом Польщі Каролем Навроцьким.
Топ коментарі
+6 Серый Вовк
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+2 Luk Viktor
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+2 Погрібний Олександр
показати весь коментар18.12.2025 19:55 Відповісти Посилання
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