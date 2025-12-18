Зеленський прибув до Польщі: запланована зустріч із Навроцьким

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 грудня, прибув до Польщі з офіційним візитом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Заплановані зустрічі

Зеленського під час прибуття до Варшави зустріли представники польської сторони та посол України в Польщі Василь Боднар.

У межах візиту до країни президент України, серед іншого, проведе першу двосторонню зустріч із новим польським лідером Каролем Навроцьким.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що запрошує й очікує на очільника України Володимира Зеленського у Варшаві.

У канцелярії польського лідера заявляли, що президент Польщі Кароль Навроцький наразі не планує здійснювати візит до України, однак не відкидає можливості такої поїздки надалі - після того, як Київ ухвалить "необхідні рішення".

Своєю чергою президент Володимир Зеленський висловив готовність приїхати до Польщі на зустріч з президентом Польщі Каролем Навроцьким, коли отримає відповідне запрошення.

У Польщі повідомили, що працюють над датою візиту українського президента Володимира Зеленського та зустрічі із президентом Польщі Каролем Навроцьким.

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