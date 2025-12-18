УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11005 відвідувачів онлайн
Новини Візит Зеленського до Польщі Зустріч Навроцького та Зеленського
1 801 16

Зеленський прибув до Польщі: запланована зустріч із Навроцьким

Зеленський прибув до Польщі 18 грудня

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 грудня, прибув до Польщі з офіційним візитом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Заплановані зустрічі

Зеленського під час прибуття до Варшави зустріли представники польської сторони та посол України в Польщі Василь Боднар.

У межах візиту до країни президент України, серед іншого, проведе першу двосторонню зустріч із новим польським лідером Каролем Навроцьким.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Навроцький обговорять питання безпеки, економіки та історії, - канцелярія президента Польщі

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що запрошує й очікує на очільника України Володимира Зеленського у Варшаві.
  • У канцелярії польського лідера заявляли, що президент Польщі Кароль Навроцький наразі не планує здійснювати візит до України, однак не відкидає можливості такої поїздки надалі - після того, як Київ ухвалить "необхідні рішення".
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський висловив готовність приїхати до Польщі на зустріч з президентом Польщі Каролем Навроцьким, коли отримає відповідне запрошення.
  • У Польщі повідомили, що працюють над датою візиту українського президента Володимира Зеленського та зустрічі із президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Також читайте: Навроцький сподівається на візит Зеленського до Варшави

Автор: 

візит (1777) Зеленський Володимир (28214) Польща (9506) Навроцький Кароль (192)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Ну главное снова не начинать капаться в могилах, сначала надо ******** на ноль помножить.
показати весь коментар
18.12.2025 19:27 Відповісти
+2
Вова! ти тільки не бикуй.... Думай за державу!
показати весь коментар
18.12.2025 19:51 Відповісти
+2
Йому немає чим думати! Теоретично голова є, а практично думати не може!
показати весь коментар
18.12.2025 19:55 Відповісти

Завантаження...

 
 