РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15706 посетителей онлайн
Новости Состояние российской экономики
382 11

Зеленский: "Нужно высушивать и уменьшать экономику России через санкции"

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение российско-украинской войны возможно благодаря экономическому давлению на Россию и обеспечению стабильного финансирования Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На вопрос о возможности дипломатического урегулирования конфликта после последних заявлений Владимира Путина, украинский лидер отметил: "Любая война заканчивается переговорами. Для нас важно, чтобы это было как можно раньше, а это значит, что Украина должна быть в сильной позиции".

Зеленский привел пример такой "сильной позиции" - "репарационный заем", который обеспечит финансовую стабильность Украины на 2026-2027 годы и пошлет России сигнал, что Украина не падет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возможность проведения парламентских и местных выборов из США мы не рассматривали, - Зеленский

Вторым инструментом, по словам президента, является экономическое давление на Россию:

"Надо высушивать и уменьшать экономику России через санкционный запрет, чтобы они не тратили эти деньги на войну". Он добавил, что стабильное финансирование Украины и ограничение ресурсов РФ создают условия для перехода Кремля к дипломатическому треку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: После завершения войны замороженные средства РФ пойдут на восстановление Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (23034) россия (98426) санкции (12098) экономика (3930)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Двушечку на Москву отправил, санкционер?
показать весь комментарий
18.12.2025 12:18 Ответить
+3
А через балістичні ракети, нє? Дє фламінги? Де паляниці, трембіти, пекли, барси і куча інших слів, які атакують економіку рф?
показать весь комментарий
18.12.2025 12:20 Ответить
+2
Он вапщє нічіво ні знаіт!
показать весь комментарий
18.12.2025 12:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Двушечку на Москву отправил, санкционер?
показать весь комментарий
18.12.2025 12:18 Ответить
Он нічево нє знал!
показать весь комментарий
18.12.2025 12:19 Ответить
Он вапщє нічіво ні знаіт!
показать весь комментарий
18.12.2025 12:24 Ответить
А шо, вже й не можна, чи шо?
показать весь комментарий
18.12.2025 12:28 Ответить
Ніт.
Лишень перевірив, що Дружба працює (жере електрику в тому числі)
показать весь комментарий
18.12.2025 12:32 Ответить
Ще 2-3 санкційні пакети і висушиться. Віримо.
показать весь комментарий
18.12.2025 12:19 Ответить
А через балістичні ракети, нє? Дє фламінги? Де паляниці, трембіти, пекли, барси і куча інших слів, які атакують економіку рф?
показать весь комментарий
18.12.2025 12:20 Ответить
Спітч для зебілів , як можна висушувати єкономіку рашки коли ти майже кожен день перераховуєш двушку на москву?
показать весь комментарий
18.12.2025 12:32 Ответить
Світла нема, а міжнародний моніторинг енергостеми є?
показать весь комментарий
18.12.2025 12:36 Ответить
А у нас ти економику висущуєш через друзяк аля міндічі та кумів аля чернишови.
показать весь комментарий
18.12.2025 12:44 Ответить
Є така галицька поговірка - "поки тлустий схудне,худий здохне"...Так що треба якусь іншу від "висушування" стратегію обрати.Включайте мудрі єврейські голови,інакше якої холєри ми вас,жидів,понаобирали над себе...
показать весь комментарий
18.12.2025 13:06 Ответить
 
 