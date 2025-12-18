Зеленский: "Нужно высушивать и уменьшать экономику России через санкции"

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение российско-украинской войны возможно благодаря экономическому давлению на Россию и обеспечению стабильного финансирования Украины.

На вопрос о возможности дипломатического урегулирования конфликта после последних заявлений Владимира Путина, украинский лидер отметил: "Любая война заканчивается переговорами. Для нас важно, чтобы это было как можно раньше, а это значит, что Украина должна быть в сильной позиции".

Зеленский привел пример такой "сильной позиции" - "репарационный заем", который обеспечит финансовую стабильность Украины на 2026-2027 годы и пошлет России сигнал, что Украина не падет.

Вторым инструментом, по словам президента, является экономическое давление на Россию:

"Надо высушивать и уменьшать экономику России через санкционный запрет, чтобы они не тратили эти деньги на войну". Он добавил, что стабильное финансирование Украины и ограничение ресурсов РФ создают условия для перехода Кремля к дипломатическому треку.

