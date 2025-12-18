Зеленський: "Треба висушувати і зменшувати економіку Росії через санкції"

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що завершення російсько-української війни можливе через економічний тиск на Росію та забезпечення стабільного фінансування України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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На запитання щодо можливості дипломатичного врегулювання конфлікту після останніх заяв Володимира Путіна, український лідер зазначив: "Будь-яка війна закінчується перемовинами. Для нас важливо, щоб це було якомога раніше, а це значить, що Україна повинна бути в сильній позиції".

Зеленський навів приклад такої "сильної позиції" - "репараційну позику", що забезпечить фінансову стабільність України на 2026-2027 роки та надішле Росії сигнал, що Україна не впаде.

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Другим інструментом, за словами президента, є економічний тиск на Росію:

"Треба висушувати і зменшувати економіку Росії через санкційну заборону, щоб вони не витрачали ці гроші на війну". Він додав, що стабільне фінансування України та обмеження ресурсів РФ створюють умови для переходу Кремля до дипломатичного треку.

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