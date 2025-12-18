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Новини Стан російської економіки
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Зеленський: "Треба висушувати і зменшувати економіку Росії через санкції"

зеленський

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що завершення російсько-української війни можливе через економічний тиск на Росію та забезпечення стабільного фінансування України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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На запитання щодо можливості дипломатичного врегулювання конфлікту після останніх заяв Володимира Путіна, український лідер зазначив: "Будь-яка війна закінчується перемовинами. Для нас важливо, щоб це було якомога раніше, а це значить, що Україна повинна бути в сильній позиції".

Зеленський навів приклад такої "сильної позиції" - "репараційну позику", що забезпечить фінансову стабільність України на 2026-2027 роки та надішле Росії сигнал, що Україна не впаде.

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Другим інструментом, за словами президента, є економічний тиск на Росію:

"Треба висушувати і зменшувати економіку Росії через санкційну заборону, щоб вони не витрачали ці гроші на війну". Він додав, що стабільне фінансування України та обмеження ресурсів РФ створюють умови для переходу Кремля до дипломатичного треку.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28207) росія (70652) санкції (13247) економіка (1087)
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Топ коментарі
+9
Двушечку на Москву отправил, санкционер?
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18.12.2025 12:18 Відповісти
+7
А через балістичні ракети, нє? Дє фламінги? Де паляниці, трембіти, пекли, барси і куча інших слів, які атакують економіку рф?
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18.12.2025 12:20 Відповісти
+5
Є така галицька поговірка - "поки тлустий схудне,худий здохне"...Так що треба якусь іншу від "висушування" стратегію обрати.Включайте мудрі єврейські голови,інакше якої холєри ми вас,жидів,понаобирали над себе...
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18.12.2025 13:06 Відповісти

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